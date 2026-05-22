„Este un antrenor uriaș!” Un campion al Italiei se înclină în fața lui Cristi Chivu

Mijlocașul polonez Piotr Zielinski a scos în evidență abilitățile manageriale ale lui Cristi Chivu, considerându-l principalul artizan al câștigării campionatului și a Cupei Italiei. Jucătorul a povestit cum tehnicianul a schimbat radical starea de spirit din vestiarul „nerazzurrilor”, reușind să șteargă amintirea unui sezon precedent în care echipa a ratat titlul.

Într-un interviu pentru SportMediaset, Zielinski a detaliat impactul uriaș pe care antrenorul român l-a avut din momentul în care a preluat echipa, subliniind nivelul său tactic ridicat.

„De când a venit, ne-a spus să lăsăm în urmă dezamăgirile de anul trecut. Cu el am început cu un spirit nou, a fost clar și este o persoană fantastică, pe lângă faptul că este un antrenor uriaș.

Nu are o experiență foarte mare, dar și-a arătat imediat calitățile, este la un nivel foarte înalt. Suntem bucuroși că a venit, merită cele două cupe, este o persoană excepțională”, a spus fotbalistul.