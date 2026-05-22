„Este un antrenor uriaș!” Un campion al Italiei se înclină în fața lui Cristi Chivu

Piotr Zielinski a vorbit la superlativ despre tehnicianul român. Polonezul a subliniat calitățile excepționale pe care Chivu le-a adus pe banca milanezilor.

Mijlocașul polonez Piotr Zielinski a scos în evidență abilitățile manageriale ale lui Cristi Chivu, considerându-l principalul artizan al câștigării campionatului și a Cupei Italiei. Jucătorul a povestit cum tehnicianul a schimbat radical starea de spirit din vestiarul „nerazzurrilor”, reușind să șteargă amintirea unui sezon precedent în care echipa a ratat titlul.

Într-un interviu pentru SportMediaset, Zielinski a detaliat impactul uriaș pe care antrenorul român l-a avut din momentul în care a preluat echipa, subliniind nivelul său tactic ridicat.

„De când a venit, ne-a spus să lăsăm în urmă dezamăgirile de anul trecut. Cu el am început cu un spirit nou, a fost clar și este o persoană fantastică, pe lângă faptul că este un antrenor uriaș.

Nu are o experiență foarte mare, dar și-a arătat imediat calitățile, este la un nivel foarte înalt. Suntem bucuroși că a venit, merită cele două cupe, este o persoană excepțională”, a spus fotbalistul.

Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
Mentalitate de campion insuflată echipei

Printre altele, jucătorul a explicat modul în care echipa a gestionat presiunea în momentele critice ale campionatului. Zielinski a amintit de o victorie esențială cu Juventus, dar și de felul în care Inter a profitat de ritmul susținut.

„Au fost două meciuri importante, am făcut 6 puncte și cei din spate sperau la pași greșiți din partea noastră”, a mai transmis polonezul, făcând trimitere la duelurile care au cimentat poziția de lider.

Sub bagheta lui Chivu, Inter își propune acum să facă un pas în față și pe plan european. Zielinski a precizat că echipa va ridica ștacheta, având ca principal obiectiv un parcurs cât mai lung în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

