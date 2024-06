Kepa Arrizabalaga și-a stabilit viitorul

Kepa Arrizabalaga (29 de ani) a fost transferat de Real Madrid sub formă de împrumut în vara anului trecut, și a împărțit postul de titular cu ucraineanul Andriy Lunin. Acum, portarul spaniol se va întoarce la Chelsea, dar știe deja ce își dorește pentru următorul sezon.

După ce a câștigat La Liga și UEFA Champions League cu formația de pe ”Santiago Bernabeu”, Kepa și-ar dori să rămână la Real Madrid, dar așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu Lunin, al cărui viitor este pus, de asemenea, sub semnul întrebării.

Real Madrid reprezintă, acum, o prioritate pentru Kepa, care a pus pe ”hold” toate ofertele pe care le-a primit în ultima perioadă, scrie jurnalistul Jose Felix Diaz de la Marca.

În mod normal, Kepa ar trebui să se întoarcă la Chelsea, cu care mai are contract până în 2025. Până acum, în spațiul public nu au apărut informații cu privire la intenția lui Real Madrid de a-l transfera definitiv pe goalkeeper-ul iberic.

