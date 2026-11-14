Fotbaliștii lui Cristi Chivu ies în evidență și la echipele naționale, iar unul dintre numele care a fost pe buzele tuturor a fost Francesco Pio Esposito.

Atacantul italian al lui Inter a marcat o „dublă” în victoria Italiei cu Franța, scor 3-1.

Agentul lui Pio Esposito, anunț despre viitorul atacantului de la Inter: „A demonstrat”

Mario Giuffredi, agentul jucătorului de 21 de ani, a fost întrebat despre viitorul jucătorului său, având în vedere că Pio Esposito a avut parte de interes de la mai multe cluburi, mai ales dinspre Premier League.

Agentul jucătorului a oferit un răspuns clar și a lăsat de înțeles că Inter este singura echipă la care se gândește atacantul de 21 de ani, care mai are contract cu „nerazzurrii” până în 2032.

Cât despre comparația pe care o fac jurnaliștii între Pio Esposito și Giuseppe Meazza, Mario Giuffredi nu s-a ferit să spună câteva cuvinte.