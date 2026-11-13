Campioana en-titre a Italiei a bifat, după 11 etape desfășurate în primul eșalon, nouă victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere. Inter e la o lungime în spatele liderului Lazio.
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
În vară, Inter l-a adus din postura de jucător liber de contract, de la Manchester City, pe John Stones, fundașul central cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate.
Doar că englezul nu a convins la gruparea ”nerazzurrilor” și ar putea să plece chiar în această iarnă, după cum a anunțat publicația italiană calciomercato.it.
”Stones se chinuie să-și găsească cea mai bună formă și ar putea pleca dacă nu va putea oferi garanții pentru Cristian Chivu”, au susținut jurnaliștii sursei anterior menționate.
În campionat, Stones a bifat trei meciuri în startul stagiunii, apoi s-a accidentat. A fost pe bancă la victoria 2-0 împotriva lui Como, din ultima etapă înaintea pauzei internaționale.
Cifrele lui John Stones
- Manchester City: 295 meciuri jucate, 19 goluri înscrise, 9 pase decisive
- Everton: 95 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
- Barnsley: 28 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
- Everton U21: 12 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Inter: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive