Campioana en-titre a Italiei a bifat, după 11 etape desfășurate în primul eșalon, nouă victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere. Inter e la o lungime în spatele liderului Lazio.

Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”

În vară, Inter l-a adus din postura de jucător liber de contract, de la Manchester City, pe John Stones, fundașul central cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Doar că englezul nu a convins la gruparea ”nerazzurrilor” și ar putea să plece chiar în această iarnă, după cum a anunțat publicația italiană calciomercato.it.

”Stones se chinuie să-și găsească cea mai bună formă și ar putea pleca dacă nu va putea oferi garanții pentru Cristian Chivu”, au susținut jurnaliștii sursei anterior menționate.

În campionat, Stones a bifat trei meciuri în startul stagiunii, apoi s-a accidentat. A fost pe bancă la victoria 2-0 împotriva lui Como, din ultima etapă înaintea pauzei internaționale.

Cifrele lui John Stones