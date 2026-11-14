Aymen Boutoutaou, dorit în Superliga! Suma cerută de Gigi Becali

Aymen Boutoutaou, dorit în Superliga! Suma cerută de Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB trece printr-o reconstrucție majoră. Nu doar la nivelul staff-ului tehnic și administrativ, ci și la nivelul echipei, urmând ca Gigi Becali să facă mai multe mișcări de trupe în iarnă.

TAGS:
aymen boutoutaouUniversitatea CraiovaFCSBGigi Becali
Din articol

Printre jucătorii care au șanse bune să plece în iarnă se numără Aymen Boutoutaou (25 de ani), transferat pentru 1,3 milioane de euro în vară, după recomandarea lui Mihai Stoica. Gigi Becali nu-l mai vrea și l-a trecut deja pe lista de transferuri.

Universitatea Craiova îl vrea pe Boutoutaou! Gigi Becali cere 500.000 de euro

Universitatea Craiova vrea să-l transfere, scrie GSP.ro. Oltenii ar căuta soluții pentru compartimentul ofensiv, ținând cont că se așteaptă la meciuri europene și în a doua parte a sezonului, iar pe plan intern vor să-și apere ambele trofee cucerite anul trecut.

Rămâne de văzut dacă oferta pe care o va face campioana României va fi pe placul lui Gigi Becali. Sursa citată menționează că patronul de la FCSB este gata să-l cedeze pe francez pentru 500.000 de euro, adică o sumă mult mai mică față de cea plătită în vară.

În plus, oltenii i-au pregătit și un salariu de 15.000 de euro lui Boutoutaou pentru a se bate la titlu cu Universitatea Craiova.

  • 4 goluri a marcat Boutoutaou la FCSB în 16 meciuri: unul cu Auda (Conference League), unul cu FC Argeș (Cupa României) și două cu Rapid (Superliga)

Pavel Badea: ”Boutoutaou joacă pe postul lui Cicâldău”

La câteva zile după ce Gigi Becali a anunțat ca sigură plecarea lui Boutoutaou, Pavel Badea spune că "nu ar fi de bun augur" o sosire a francezului în Bănie. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova este de părere că fotbalistul de la FCSB nu ar avea loc în primul 11 al lui Filipe Coelho.

"Din punctul meu de vedere, Boutoutaou joacă pe postul lui Cicâldău. La ora actuală, Cicâldău e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul României. Are o experiență internațională vastă, are experiență în străinătate. Este o realitate asta prin ceea ce el arată etapă de etapă în campionatul românesc.

Cicâldău reprezintă o certitudine, iar venirea lui Boutoutaou nu cred că ar fi de bun augur la momentul actual, însă asta o decide staff-ul tehnic. Noi doar putem să comentăm pe acest subiect", a spus Pavel Badea, într-un interviu pentru PRO TV.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
ARTICOLE PE SUBIECT
Serbia - Germania 1-3 și Olanda - Grecia 7-0, cele mai tari meciuri ale serii din Liga Națiunilor au putut fi urmărite pe Sport.ro!
Serbia - Germania 1-3 și Olanda - Grecia 7-0, cele mai tari meciuri ale serii din Liga Națiunilor au putut fi urmărite pe Sport.ro!
ULTIMELE STIRI
Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe
Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
România - Polonia, azi pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
România - Polonia, azi pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”

Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Elveția U20 - România U20 3-1 | Eșec clar al naționalei lui Adrian Iencsi! Luca Băsceanu, gol à la Messi

Elveția U20 - România U20 3-1 | Eșec clar al naționalei lui Adrian Iencsi! Luca Băsceanu, gol à la Messi

Mutare spectaculoasă pregătită de Reghecampf în defensiva FCSB! Fotbalistul exclus din lot revine ca titular

Mutare spectaculoasă pregătită de Reghecampf în defensiva FCSB! Fotbalistul exclus din lot revine ca titular

Gigi Becali, ”acuzat” după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Mă gândesc la Compagno!”

Gigi Becali, ”acuzat” după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Mă gândesc la Compagno!”

Ce mutare ar fi! ”Pilă” pentru Mihai Stoica la Universitatea Craiova?! ”Decizia e la acționari!”

Ce mutare ar fi! ”Pilă” pentru Mihai Stoica la Universitatea Craiova?! ”Decizia e la acționari!”


Recomandarile redactiei
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
Titular bătut în cuie la naționala României: ”E normal să joace!”
Titular bătut în cuie la naționala României: ”E normal să joace!”
„Vor discuta direct cu Al-Hamlawi“: culisele plecării atacantului Craiovei, dezvăluite în premieră
„Vor discuta direct cu Al-Hamlawi“: culisele plecării atacantului Craiovei, dezvăluite în premieră
Alte subiecte de interes
Jucătorul taxat de Ilie Dumitrescu după egalul dintre FCSB și Farul! Un singur remarcat
Jucătorul taxat de Ilie Dumitrescu după egalul dintre FCSB și Farul! Un singur remarcat
Andrei Nicolescu i-a spus-o direct lui MM Stoica: ”Mi se pare inuman” / ”Să mă scuz?”
Andrei Nicolescu i-a spus-o direct lui MM Stoica: ”Mi se pare inuman” / ”Să mă scuz?”
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

stirileprotvO companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

stirileprotv„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!