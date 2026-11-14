Aymen Boutoutaou, dorit în Superliga! Suma cerută de Gigi Becali

Printre jucătorii care au șanse bune să plece în iarnă se numără Aymen Boutoutaou (25 de ani), transferat pentru 1,3 milioane de euro în vară, după recomandarea lui Mihai Stoica. Gigi Becali nu-l mai vrea și l-a trecut deja pe lista de transferuri.

Universitatea Craiova îl vrea pe Boutoutaou! Gigi Becali cere 500.000 de euro

Universitatea Craiova vrea să-l transfere, scrie GSP.ro. Oltenii ar căuta soluții pentru compartimentul ofensiv, ținând cont că se așteaptă la meciuri europene și în a doua parte a sezonului, iar pe plan intern vor să-și apere ambele trofee cucerite anul trecut.

Rămâne de văzut dacă oferta pe care o va face campioana României va fi pe placul lui Gigi Becali. Sursa citată menționează că patronul de la FCSB este gata să-l cedeze pe francez pentru 500.000 de euro, adică o sumă mult mai mică față de cea plătită în vară.

În plus, oltenii i-au pregătit și un salariu de 15.000 de euro lui Boutoutaou pentru a se bate la titlu cu Universitatea Craiova.