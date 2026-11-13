Capitolul la care Cristi Chivu a intrat în topul antrenorilor din Serie A după primele 11 etape

Capitolul la care Cristi Chivu a intrat în topul antrenorilor din Serie A după primele 11 etape Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristi Chivu se află între primii cinci antrenori din Serie A la capitolul contribuțiilor ofensive aduse de rezerve după primele 11 etape disputate.

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cristi chivuInter MilanoSerie A
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La momentul celei de-a doua pauze competiționale dedicate echipelor naționale, publicația Gazzetta dello Sport a prezentat bilanțul din Fantacampionato, o ierarhie care contorizează impactul jucătorilor introduși pe parcursul partidelor. În acest sistem, antrenorii primesc un bonus de un punct pentru fiecare gol marcat de un fotbalist venit de pe bancă și o jumătate de punct pentru fiecare pasă decisivă reușită de o rezervă.

Tehnicianul formației Inter Milano ocupă locul al cincilea în clasamentul schimbărilor eficiente. Jucătorii trimiși pe teren pe parcursul meciurilor de către Cristi Chivu au înscris cinci goluri și au oferit două pase decisive în primele 11 runde ale sezonului din Italia.

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Cum arată clasamentul celor mai inspirate schimbări

Liderul ierarhiei este antrenorul echipei AS Roma, Gian Piero Gasperini, ale cărui modificări pe parcursul meciurilor au produs șapte goluri și patru pase de gol. Pe poziția a doua se situează Luciano Spalletti, tehnician care a strâns șase reușite și cinci assist-uri de la fotbaliștii introduși de pe banca de rezerve.

Podiumul este completat de Ruben Amorim, ale cărui rezerve au contribuit cu cinci goluri și cinci pase decisive în actuala stagiune.

Pe locul al patrulea, imediat în fața lui Cristi Chivu, se află Gennaro Gattuso, cu cinci goluri și patru pase decisive venite în urma schimbărilor efectuate.

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