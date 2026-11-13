Capitolul la care Cristi Chivu a intrat în topul antrenorilor din Serie A după primele 11 etape

La momentul celei de-a doua pauze competiționale dedicate echipelor naționale, publicația Gazzetta dello Sport a prezentat bilanțul din Fantacampionato, o ierarhie care contorizează impactul jucătorilor introduși pe parcursul partidelor. În acest sistem, antrenorii primesc un bonus de un punct pentru fiecare gol marcat de un fotbalist venit de pe bancă și o jumătate de punct pentru fiecare pasă decisivă reușită de o rezervă.

Tehnicianul formației Inter Milano ocupă locul al cincilea în clasamentul schimbărilor eficiente. Jucătorii trimiși pe teren pe parcursul meciurilor de către Cristi Chivu au înscris cinci goluri și au oferit două pase decisive în primele 11 runde ale sezonului din Italia.