Decizia luată de Cristi Chivu în pauza competițională! Ce le-a transmis jucătorilor

Decizia luată de Cristi Chivu în pauza competițională! Ce le-a transmis jucătorilor Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristi Chivu a modificat programul echipei pe durata întreruperii campionatului pentru meciurile echipelor naționale. Tehnicianul român le-a oferit jucătorilor două zile libere la finalul săptămânii.

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Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Fotbaliștii lui Inter au reluat pregătirile miercuri la baza din Appiano Gentile și au programate antrenamente atât astăzi, cât și mâine. Potrivit La Gazzetta dello Sport, la baza sportivă nu va avea loc nicio ședință de pregătire sâmbătă și duminică, după ce antrenorul a decis ca lotul să aibă weekendul liber.

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Chivutzul
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Situația medicală a lotului și revenirea lui Lautaro Martinez

Jucătorii accidentați, printre care se numără Bonny, Thuram și Stankovic, s-au întors deja la baza de pregătire și au început recuperarea. Perioada exactă în care aceștia vor lipsi de pe teren urmează să fie stabilită în curând.

În același timp, Lautaro Martinez se pregătește să revină la forma fizică optimă în următoarele zile. Dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, atacantul argentinian va fi apt de joc pentru următoarea partidă oficială și are șanse să fie utilizat încă din primul minut.

Cristi Chivu pregătește deja duelul din deplasare cu Atalanta, programat pe 22 noiembrie, de la ora 21:45, în etapa a 12-a din Serie A. Înaintea acestei confruntări, Inter ocupă locul al doilea în clasament, cu 28 de puncte acumulate după 11 etape, la o singură lungime în spatele liderului Lazio, în timp ce formația din Bergamo se află pe poziția a 12-a, cu 14 puncte.

După partida cu Atalanta, echipa pregătită de tehnicianul român va evolua pe teren propriu împotriva celor de la Stuttgart, pe 25 noiembrie, în grupele Champions League, iar pe 28 noiembrie va întâlni Genoa în campionat. Inter vine după o serie de trei victorii consecutive în toate competițiile, obținute în fața celor de la AC Milan, Feyenoord și Como.

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