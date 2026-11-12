Fundașul brazilian Carlos Augusto (27 de ani), este aproape de un nou acord cu formația pregătită de Cristi Chivu, valabil până în 2031.

Potrivit informațiilor prezentate de Matteo Barzaghi, jurnalist Sky Sport, negocierile au intrat în faza finală, iar ambele părți sunt optimiste că înțelegerea va fi parafată în zilele următoare. Inter vrea să-l păstreze pe brazilian pe termen lung și să-i ofere un salariu mai mare.

Carlos Augusto, cifre excelente în acest sezon

Ajuns la Inter în 2023, sub formă de împrumut de la Monza, Carlos Augusto a fost transferat definitiv un an mai târziu, pentru aproximativ 15 milioane de euro. În actuala stagiune, fundașul a bifat 12 apariții, patru goluri și trei pase decisive.

În total, brazilianul a strâns 154 de meciuri, 10 goluri și 15 pase decisive în tricoul nerazzurrilor. Alături de Inter, a câștigat două titluri în Serie A, Cupa Italiei și Supercupa Italiei.

Forma bună i-ar putea aduce și o convocare la naționala Braziliei pentru meciurile amicale din noiembrie, cu Japonia și Singapore.

În clasamentul din Serie A, Inter ocupă locul secund, cu 28 de puncte, unul sub liderul-surpriză Lazio. AS Roma completează podiumul, cu 27 de puncte, urmată de AC Milan, Como și Frosinone.