Ofertă din Superliga pentru MM Stoica: ”Vii la noi?”

În această perioadă, patronul FCSB a făcut mai multe schimbări în organigrama clubului, dar nu avea de gând să-l demită pe Mihai Stoica. I-a oferit acestuia un post în club, dar acesta a ales să plece.

Mihai Stoica, dorit de două cluburi din Superliga

Chiar dacă au trecut doar două zile de la plecarea sa de la FCSB, Mihai Stoica nu a dus lipsă de oferte. Două cluburi din Superliga României i-au propus un post, dar acesta a refuzat.

Pe lângă MM Stoica, de la FCSB va pleca în această perioadă și Florin Cernat, cel care ocupa postul de director sportiv. Becali a anunțat deja că fostul internațional a fost chemat pentru rezilierea contractului.

„Ieri am primit două oferte, de la două cluburi din Liga 1. Doar întrebare, 'vii?'. 'Mulțumesc foarte mult, nu pot'.

Pentru că nu sunt în stare să merg în altă parte cum am făcut în 2007 când am plecat la Urziceni. Atunci aveam 42 de ani, acum am aproape 62”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.