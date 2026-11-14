Ofertă din Superliga pentru MM Stoica: ”Vii la noi?”

Ofertă din Superliga pentru MM Stoica: ”Vii la noi?” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica a ales să plece de la FCSB, după ce a fost ”retrogradat” de Gigi Becali din funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

TAGS:
MM StoicaMihai StoicaFCSB
Din articol

În această perioadă, patronul FCSB a făcut mai multe schimbări în organigrama clubului, dar nu avea de gând să-l demită pe Mihai Stoica. I-a oferit acestuia un post în club, dar acesta a ales să plece.

Mihai Stoica, dorit de două cluburi din Superliga

Chiar dacă au trecut doar două zile de la plecarea sa de la FCSB, Mihai Stoica nu a dus lipsă de oferte. Două cluburi din Superliga României i-au propus un post, dar acesta a refuzat.

Pe lângă MM Stoica, de la FCSB va pleca în această perioadă și Florin Cernat, cel care ocupa postul de director sportiv. Becali a anunțat deja că fostul internațional a fost chemat pentru rezilierea contractului.

„Ieri am primit două oferte, de la două cluburi din Liga 1. Doar întrebare, 'vii?'. 'Mulțumesc foarte mult, nu pot'. 

Pentru că nu sunt în stare să merg în altă parte cum am făcut în 2007 când am plecat la Urziceni. Atunci aveam 42 de ani, acum am aproape 62”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

MM Stoica, campion cu FCSB și Unirea Urziceni

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. 

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.

Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
ARTICOLE PE SUBIECT
Povestea lui Alex Bobonete: de la un pas de paralizie, depresie și lacrimi seară de seară în Anglia, la unul dintre cei mai de succes psihologi sportivi din România
Povestea lui Alex Bobonete: de la un pas de paralizie, depresie și lacrimi seară de seară în Anglia, la unul dintre cei mai de succes psihologi sportivi din România
ULTIMELE STIRI
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
România - Polonia, azi pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
România - Polonia, azi pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
Samsarul de mașini care a ratat transferul în Superligă, erou în Liga Națiunilor! ”Autorul unei duble senzaționale”
Samsarul de mașini care a ratat transferul în Superligă, erou în Liga Națiunilor! ”Autorul unei duble senzaționale”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”

Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Elveția U20 - România U20 3-1 | Eșec clar al naționalei lui Adrian Iencsi! Luca Băsceanu, gol à la Messi

Elveția U20 - România U20 3-1 | Eșec clar al naționalei lui Adrian Iencsi! Luca Băsceanu, gol à la Messi

Mutare spectaculoasă pregătită de Reghecampf în defensiva FCSB! Fotbalistul exclus din lot revine ca titular

Mutare spectaculoasă pregătită de Reghecampf în defensiva FCSB! Fotbalistul exclus din lot revine ca titular

Gigi Becali, ”acuzat” după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Mă gândesc la Compagno!”

Gigi Becali, ”acuzat” după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Mă gândesc la Compagno!”

Ce mutare ar fi! ”Pilă” pentru Mihai Stoica la Universitatea Craiova?! ”Decizia e la acționari!”

Ce mutare ar fi! ”Pilă” pentru Mihai Stoica la Universitatea Craiova?! ”Decizia e la acționari!”


Recomandarile redactiei
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
”Se bate Rapid la titlu?” Răspuns categoric după 15 etape
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
500 pentru Olăroiu! „De la Steaua a pornit totul“
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
Cristi Pulhac a sesizat marea problemă a României înaintea meciului cu Polonia: „Nu mai e de interes”
Titular bătut în cuie la naționala României: ”E normal să joace!”
Titular bătut în cuie la naționala României: ”E normal să joace!”
„Vor discuta direct cu Al-Hamlawi“: culisele plecării atacantului Craiovei, dezvăluite în premieră
„Vor discuta direct cu Al-Hamlawi“: culisele plecării atacantului Craiovei, dezvăluite în premieră
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

stirileprotvO companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

stirileprotv„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!