E final de eră la Liverpool: Van Dijk pleacă de pe ”Anfield” și se știe cu cine va semna: ”Patronul e obsedat de el”

În 2019, Transfermarkt îl estima la 100 de milioane de euro, iar de atunci, cota sa s-a micșorat treptat și din cauza vârstei și din cauza faptului că a suferit o accidentare care l-a ținut un an pe bară.

Jurgen Klopp l-a adus pe Virgil van Dijk pe ”Anfield” în iarna lui 2018, de la Southampton, moment în care Liverpool a plătit pentru serviciile olandezului 84,65 milioane de euro. 30 de milioane era cota lui Van Dijk atunci.

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Ce se intampla cu Virgil van Dijk? Colosul din apararea lui Liverpool a fost driblat pentru a doua oara intr-o luna :)

Gazzetta dello Sport scrie că Gerry Cardinale, patronul lui AC Milan, este ”obsedat de Van Dijk” și că există o mare probabilitate ca fotbalistul să devină sinonim cu un ”transfer gratuit” la gruparea ”rossonerilor” în perioada de mercato a următoarei veri.

”Au apus vremurile când conducerea considerau jucătorii de peste 30 de ani ca pe un spin în coaste. Acest lucru s-a întâmplat, deoarece prima regulă de aur a companiei era să achiziționeze jucători care ar putea genera potențiale câștiguri de capital.

Evident, nu este o misiune sortită eșecului, dar nu mai este atât de imperativă. Patronii, mai ales în ultimii doi ani, au înțeles că echipa are nevoie nu doar de jucători talentați și promițători sub 25 de ani, ci și de veterani capabili să-i conducă.

Astfel, au sosit Modric și Rabiot, iar acum se uită și la cineva ca Van Dijk. Ca să fie clar, Cardinale este obsedat de el de ceva vreme. Milan îl luase în considerare, dar pe vremea când prețul său era prea mare.

Acum, situația s-a inversat: olandezul este pe cale să devină sinonim cu un transfer gratuit, deoarece contractul său cu Liverpool expiră în iunie anul viitor și nu pare dispus să-l reînnoiască”, au scris italienii.

Virgil van Dijk a bifat la Liverpool 389 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 36 de goluri și a oferit, pe deasupra, 16 pase decisive, în peste 34.500 de minute înregistrate în meciurile oficiale.

Olandezul a preluat la Liverpool banderola de căpitan de la Jordan Henderson, după plecarea englezului. La națională, Van Dijk are 100 de convocări și 14 goluri semnate.