Istvan Kovacs va conduce confruntarea dintre Italia și Franța, programată joi, de la ora 21:45, pe San Siro, în etapa a 5-a din Grupa A1 a Ligii Națiunilor. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro.

Italia - Franța, cu Istvan Kovacs la centru, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45

Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Szabolcs Kovacs va îndeplini rolul de al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla olandezul Dennis Higler și românul Cătălin Popa.

Franța conduce grupa, cu 10 puncte, și are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra poziția. Italia ocupă locul secund, cu 7 puncte, în timp ce Belgia este a treia, cu 6 puncte. Turcia completează clasamentul, fără niciun punct.

În tur, cele două reprezentative au remizat, scor 1-1. Franța a câștigat însă ultimele trei deplasări pe terenul Italiei