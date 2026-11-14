CS Dinamo Bucureşti, HC Buzău şi Steaua Bucureşti au obţinut victorii, vineri, pe teren propriu, în etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

CS Dinamo București - Teutonii Ghimbav 41-25, cu Andrii Akimenko MVP

Campioana CS Dinamo Bucureşti a învins nou-promovata CSO Teutonii Ghimbav cu scorul de 41-25 (19-12).

Andrii Akimenko a marcat 6 goluri, Mads Lenbroch 5, iar Andrei Buzle şi Andrej Pergel, câte 4 goluri.

”HANDBAL. Liga Națională, etapa 7. Victorie clară cu Ghimbav, în trei zile jucăm la Turda

💥DINAMO – Teutonii Ghimbav 41-25 (19-12)

Campionii înregistrează a șasea victorie stagională, după un meci pe care l-au dominat fără probleme. În afara lui Bellahcene, toți jucătorii au marcat, inclusiv portarul Angelo Șurlan.

DINAMO: Bellahcene, Surlan 1 gol – Nistor 2, Dedu 3, Buzle 4, Pergel 4, Martins 2, Valdes 3, Lenbroch 5, Alex Pascual 2, Grbic 2, Makuc 3, Akimenko 6, Carvalho 2, Dodica 1, Militaru 1.

🔜NEXT. Luni de la ora 16:00 jucăm la Turda, în etapa 8 a Ligii Naționale”, a postat CS Dinamo București.

HC Buzău - Potaissa Turda 34-32

Vicecampioana HC Buzău a dispus de Potaissa Turda cu 34-32 (21-18), în Sala ''Romeo Iamandi''.

Gabrielius Virbauskas (9 goluri), Claudiu Andrei Lazurca (6), Mihajlo Mitic (6) şi portarul Vasile-Cristian Tcaciuc (18 intervenţii) au fost cei mai buni buzoieni.

Radu Cristian Ghiţă s-a remarcat de la oaspeţi, cu 10 goluri.

Steaua a produs surpriza, 30-26 cu CSM București

Nou-promovata CSA Steaua Bucureşti a produs o surpriză, prin victoria contra medaliatei cu bronz din sezonul trecut, CSM Bucureşti, scor 30-26 (15-13), în Sala Apollo.

Ciprian Şandru a marcat 6 goluri pentru ''roş-albaştri'', iar Gabriel Sebastian Burlacu şi Ovidiu Irimia au înscris câte 5 goluri.

Damian Przytula a înscris 8 goluri pentru ''tigri''.

Clasamentul din Liga Zimbrilor

1. CS Dinamo Bucureşti 12 puncte (7 jocuri)

2. CSM Bucureşti 10 (7)

3. CS Minaur Baia Mare 9 (6)

4. SCM Politehnica Timişoara 9 (6)

5. ACS HC Buzău 8 (7)

6. AHC Potaissa Turda 8 (7)

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Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo București