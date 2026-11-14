Sorin Cârțu a spus câte puncte trebuie să facă România cu Bosnia și Polonia: ”Acum este o stare de rușine și de mirare”

România mai are două meciuri de disputat în urna valorică ”B” din Nations League: sâmbătă seară, de la 21:45, cu Polonia, și marți seară, de la 21:45, împotriva Bosniei. Ambele dueluri vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

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Sorin Cârțu, președinte onorific al Universității Craiova, a sugerat, la fel ca fostul internațional Ilie Dumitrescu (VEZI AICI), că selecționata lui Hagi trebuie să obțină patru puncte din meciurile cu Polonia și Bosnia.

Cârțu a atras atenția și asupra lipsei de continuitate a internaționalilor români la echipele de club, un aspect pe care îl consideră esențial pentru îmbunătățirea rezultatelor naționalei.

”(n.r. Ce putem să mai scoatem de la aceste meciuri?) Să nu retrogradezi, mă gândesc. Să rămâi măcar în grupa asta. Sunt niște meciuri mai tari. Normal, ar trebui și noi să facem un minimum de 4 puncte, zic eu, dar să vedem. Nu știu care ar fi situația. Oricum, n-ar fi chiar atât de rușinos cum e în momentul ăsta.

Acum chiar e o stare de rușine și de mirare; nimeni nu se aștepta la așa ceva. (n.r. Sunt argumente ca în primăvară să meargă mai bine când încep preliminariile?) Crezi că facem transferuri, ceva? (n.r. – râde).

Fondul de jucători rămâne același. Foarte important e ca jucătorii să evolueze la echipele lor de club. Să aibă ritm, continuitate, să fie, așa cum am spus, în mijlocul problemelor de la echipele respective. Atât timp cât nu sunt rezerve... Ei joacă pe apucate, nu știu.

E același fond de jucători, nu vine nimic în plus. N-a făcut Hagi o chestie, nicio scăpare în rândul jucătorilor, să zici că nu l-a luat pe nu știu cine și merita. A luat cam tot ce e disponibil și s-a gândit el că poate să facă performanță”, a spus Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.