Cristi Chivu transferă de la Real Madrid! Lovitura pregătită de Inter Milano

Cristi Chivu transferă de la Real Madrid! Lovitura pregătită de Inter Milano Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu (46 de ani) ar putea primi un atacant de la Real Madrid în perioada de mercato din iarnă. 

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Brazilianul Endrick (20 de ani) nu a reușit să-și câștige un loc în echipa madrilenă, după cum Sport.ro a scris în trecut aici, iar formația italiană este una dintre echipele interesate de serviciile sale.

Jurnalistul Riccardo Trevisani a dezvăluit că atacantul se află pe lista lui Inter, dar și în atenția rivalelor AC Milan și AS Roma. Deocamdată, nu au început negocierile.

„Nu uitați că Endrick este dorit nu numai de AS Roma, ci este admirat și la Milano, este pe lista de priorități a lui Inter, cât și a lui AC Milan. Cât despre Inter, trebuie avut în vedere că Lautaro este indisponibil de o lună, fără a se cunoaște data revenirii, Thuram lipsește două-trei luni în fiecare sezon, iar Bonny este puțin sub nivelul celorlalți trei. Așadar, dacă vor avea posibilitatea să-și suplimenteze opțiunile în atac, sigur o vor face”, a spus Trevisani, citat de fcinternews.it.

Endrick, dorit de Chivu la Inter Milano

În prezent, Inter se bazează pe Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito și Ange-Yoan Bonny. Deși conducerea consideră că patru atacanți sunt suficienți, Chivu ar fi adus în discuție posibilitatea transferului unui al cincilea jucător pentru compartimentul ofensiv.

Endrick a revenit la Real Madrid după împrumutul la Lyon, unde a marcat opt goluri și a oferit tot atâtea pase decisive în 21 de partide. În actualul sezon, brazilianul a primit puține minute și își dorește mai mult timp de joc.

Real Madrid nu a luat încă o decizie definitivă în privința viitorului său. După cum site-ul nostru v-a prezentat aici, clubul ia în calcul mai multe variante, inclusiv un nou împrumut sau un transfer definitiv.

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