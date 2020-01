Toate drumurile duc la Ronaldo! In orasul natal al portughezului, totul ii poarta numele: de la parcari si pana la hoteluri! FOTO din Madeira

Cristiano Ronaldo este nascut in Madeira, Portugalia.

In orasul natal al lui Ronaldo este imposibil sa nu vezi ceva care sa il reprezinte la cativa pasi. Mai multe statui ale starului sunt in Madeira, dar si o parcare si un hotel ii poarta numele.

Atacantul lui Juventus s-a nascut pe 5 februarie 1985, in Madeira. Cei de acolo se mandresc cu rezultatele impresionante reusite de fotbalist la nivel international si au ales sa il rasplateasca in acest mod.

Ronaldo, titular in Juventus - Parma, 21:45

Cristiano Ronaldo este titular in atacul lui Juventus, care o intalneste pe teren propriu pe Parma, in etapa 20 din Serie A. Portughezul are 14 reusite pentru torinezi in campionat si 2 pase decisive.

Cu o victorie in aceasta partida, Juventus s-ar distanta la 4 puncte de Inter Milano.