VISUL FANILOR s-a implinit! Messi si Ronaldo, in aceeasi echipa! Cum a fost posibil

Fanii celor mai buni fotbalisti din lume au declarat in numeroase randuri ca viseaza sa ii vada in aceeasi echipa pe cei doi jucatori. UEFA Champions League a permis suporterilor din intreaga lume sa isi aleaga "Echipa anului 2019".

Peste 2 milioane de fani si-au exprimat voturile, iar concluzia este clara: Messi si Ronaldo fac parte din aceeasi echipa.

Cel mai ales sistem de joc a fost 4-2-4, iar echipa este jumatate alcatuita din jucatorii lui Liverpool, care au si cucerit mult ravnitul trofeu.

Conform site-ului oficial al UEFA, dupa cele 2 milioane de voturi, aceasta este echipa anului:

Portar: Alisson Becker (Liverpool)

Fundasi: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool)

Mjlocasi: Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City)

Atacanti: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Sadio Mane (Liverpool)

???? #TeamOfTheYear 2019 revealed! ????

More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! ????