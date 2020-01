Ultimele DECLARATII ale lui Messi despre Cristiano Ronaldo! Ce spune argentinianul despre "El Clasico" fara portughez

Lionel Messi (32 ani) a vorbit despre Cristiano Ronaldo in ultimul interviu.

Argentinianul a realizat un interviu pentru revista italiana DAZN in care a recunoscut ca ii simte lipsa lui Cristiano Ronaldo. Cei doi s-au motivat unul pe altul de-a lungul timpului sa isi depaseasca limitele, iar Ronaldo a fost un factor decisiv in randamentul lui Messi la Barcelona, iar argentinianul in randamentul lui Cristiano la Real.

"Nu este usor sa te mentii atatia ani si sa concurezi la un nivel maxim in Madrid si Barcelona, cluburi extrem de exigente, doua dintre cele mai bune din lume. Duelul dintre noi va ramane pentru totdeauna. La nivel personal, duelurile sportive au fost foarte frumoase, iar suporterii, fie ai lui Madrid, fie ai Barcelonei, s-au bucurat de ele. Meciurile impotriva lui Real sunt intotdeauna speciale, insa erau si mai speciale cand juca Cristiano Ronaldo", a declarat Lionel Messi in DAZN.

De asemenea, Messi a vorbit si despre fosti coechipieri, Xavi Hernandez si Andres Iniesta, alaturi de care a scris istorie in tricoul catalanilor.

"Sunt jucatori incomparabili, dificil de copiat. Intotdeauna eram foarte atent la ce faceau, ca sa invat de la ei", a adaugat Messi.



"Cand mi-a zis Pep, am ramas surprins!"

Lionel Messi si-a amintit despre un episod cu Pep Guardiola, care i-a spus ca urmeaza sa joace 9 fals in meciul cu Real Madrid.

"Am ramas surprins cand mi-a spus Pep. Mi-a explicat ca a vorbit cu Tito Vilanova. Voiau sa ma alatur mijlocasilor si sa scap de fundasii centrali, pentru ca Eto'o si Henry sa intre in spatele lor. Unul din golurile lui Henry a fost asa", a concis argentinianul.