INCREDIBIL! Reusise una din FAZELE SEZONULUI, dar totul s-a incheiat cu o accidentare HORROR: pustiul minune al italienilor va lipsi restul campionatului! Reactia lui Ronaldo

Pustiul minune al celor de la AS Roma, Nicolo Zaniolo, a fost protagonistul celui mai trist eveniment al meciului de aseara.

Tanarul mijlocas de doar 20 de ani, reusise una dintre cele mai frumoase faze ale meciului. A luat mingea din marginea propriului careu si a condus-o pana in apropierea careului advers, reusind sa dribleze nu mai putin de patru jucatori. Deznodamantul actiunii a fost unul tragic: ruptura a ligamentului incrucisat. In fata ultimului dribling a fost De Ligt, care l-a placat pe Zaniolo si la prins cu piciorul in pamant.

One of the best solo runs of the season by Nicolo Zaniolo, which unfortunately ends in a ruptured ACL injury ????

Looks like he will miss Euro 2020. Gutted. pic.twitter.com/tgiJTep7Rs