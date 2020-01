Driblingul pe care l-ar fi aplaudat si Ronaldo si Messi! Ce a putut sa faca Morutan in primul amical al iernii disputat de FCSB! VIDEO

Morutan a reusit un dribiling impresionant in partida cu Basel.

FCSB a pierdut ieri meciul impotriva celor de la Basel, scor 0-1, primul amical al iernii pentru echipa antrenata de Bogdan Vintila.

Mijlocasul ofensiv, Olimpiu Morutan, a inceput ca titular jocul cu Basel, primul test al FCSB in cantonamentul din Spania. Morutan a fost in prim-planul majoritatii actiunilor de atac ale ros-albastrilor. Fotbalistul de 20 de ani a iesit in evidenta dupa ce s-a prezentat in fata adverasrilor cu o actiune individuala superba. 'Oli' a iesit perfect dintre 3 adversari, in stilul superstarului cu care ii place lui Becali sa-l compare, Leo Messi.