REAL MADRID - SEVILLA, LIVE, DE LA 17.00 | Dueluri de TOP in aceasta etapa in Europa: Liverpool - Manchester United | Quique Setien debuteaza in Barcelona - Granada

14:51 20 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Liverpool - Manchester United si Real Madrid - FC Sevilla, printre partidele de interes



In Norvegia si Suedia s-au terminat campionatele, iar in Romania, Rusia, Scotia, Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Danemarca, Elvetia, Serbia, Polonia, Ucraina sau Ungaria nu s-au reluat meciurile.





FC Porto - Sporting Braga (Portugalia, Liga Sagres, vineri, 17 ianuarie, 21.00)



Schalke 04 - Borussia Monchengladbach (Germania, Bundesliga, vineri, 17 ianuarie, 21.30)



Sporting Lisabona - Benfica Lisabona (Portugalia, Liga Sagres, vineri, 17 ianuarie, 23.15)



Real Madrid - FC Sevilla (Spania, La Liga, sambata, 18 ianuarie, 17.00)



Manchester City - Crystal Palace (Anglia, Premier League, sambata, 18 ianuarie, 17.00)



Arsenal - Sheffield United (Premier League, sambata, 18 ianaurie, 17.00)



Gaziantep FK - Fenerbahce (Turcia, Super Lig, sambata, 18 ianuarie, 19.00)



Newcastle United - Chelsea (Anglia, Premier League, sambata, 18 ianuarie, 19.30)



Napoli - Fiorentina (Italia, Serie A, sambata, 18 ianuarie, 21.45)



Nantes - Ol. Lyon (Franta, Cupa Frantei, sambata, 18 ianuarie, 21.55)



Betis - Real Sociedad (Spania, La Liga, duminica, 19 ianuarie, 15.00)



Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam (Olanda, Eredivisie, duminica, 19 ianuarie, 15.30)



Hertha Berlin - Bayern Munchen (Germania, Bundesliga, duminica, 19 ianuarie, 16.30)



Omonia Nicosia - Anorthosis Famagusta (Cipru, Protathlima A Katigorias, duminica, 19 ianuarie, 17.00)



Besiktas - Sivasspor (Turcia, Super Lig, duminica, 19 ianuarie, 18.00)



Liverpool - Manchester United (Anglia, Premier League, duminica, 19 ianuarie, 18.30)



Anderlecht - Club Brugge (Belgia, Pro League, duminica, 19 ianuarie, 19.00)



Juventus - Parma (Italia, Serie A, duminica, 19 ianuarie, 21.45)



Lorient - PSG (Franta, Cupa Frantei, duminica, 19 ianuarie, 21.55)



FC Barcelona - Granada (Spania, La Liga, duminica, 19 ianuarie, 22.00)