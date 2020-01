"Ma irita ca alt jucator are mai multe Baloane de Aur decat Cristiano!" Sarri il AJUTA pe Ronaldo in razboiul cu Messi. Ce obiectiv a pus echipei sale  

Maurizio Sarri, antrenorul lui Juventus, a declarat ca Ronaldo este castigatorul legitim al trofeului Balonul de Aur, deoarece el este cel care a dominat in epoca aceasta.

Pentru a-si arata sprijinul fata de jucatorul lui, antrenorul "Batranei Doamne" a lansat o provocare pentru Leo Messi, dupa ce acesta a castigat cel de-al saselea Balon de Aur si detine recordul absolut in istoria acestui trofeu.

"Mi-ar placea sa il ajut pe Cristiano sa castige cel de-al saselea Balon de Aur pentru ca ma irita sa vad ca alt jucator are mai multe trofee decat el. Ma gandesc la el si este un obiectiv atat al meu, cat si al intregii echipe. Vrem sa il ajutam, este un obiectiv pe care il merita", a declarat Maurizzio Sarri la conferinta de presa dinaintea meciului cu Udinese.

