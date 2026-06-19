Cristi Chivu a fost recompensat după performanța din sezonul trecut și și-a prelungit contractul cu Inter până în vara lui 2028, primind un salariu mai mare.

Inter își dorește să performeze și în Champions League, astfel că românul va trebui să își construiască un lot care să facă față pe toate „fronturile”.

Pleacă de la Inter după opt ani

Stefan de Vrij intră în ultimele zile ale contractului său cu Inter și o va părăsi pe campioana Italiei, după ce a evoluat foarte puține minute în tricoul lui Inter în stagiunea trecută.

Conform TMW.com, fundașul olandez va semna cu Panathinaikos în Grecia, unde ar urma să aibă un salariu de aproximativ 3,5 milioane de euro net.

Stefan de Vrij a venit la Inter în 2018, liber de contract de la Lazio și a adunat 296 de partide în tricoul „nerazzurrilor”, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere opt pase decisive.

În 17 partide din acest sezon a evoluat fundașul de 34 de ani pentru Inter.

3 milioane de euro este cota lui Stefan de Vrij, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.