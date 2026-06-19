Primul transfer al verii la Inter Milano a intrat în linie dreaptă!

În următoarea stagiune, obiectivele lui Inter vor fi îndrăznețe. Pe lângă trofeele pe care clubul trebuie să le apere pe plan intern, conducerea vrea un parcurs cât mai bun și în UEFA Champions League, iar pentru asta Chivu are nevoie de întăriri.

Marco Palestra este foarte aproape de Inter Milano

Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta care aparține de Atalanta, dar care a evoluat pentru Cagliari în sezonul precedent, este foarte aproape de un transfer la campioana Italiei, unde ar urma să fie înlocuitorul lui Denzel Dumfries (30 de ani), recent transferat de Real Madrid.

Pentru tânărul italian, care a și debutat la prima reprezentativă a echipei naționale, ar fi transferul carierei. Atalanta cere 50 de milioane de euro, sumă pe care Inter este dispusă să o achite, ținând cont că negocierile au intrat acum în faza finală.

Inter Milano i-a pregătit lui Palestra un contract valabil până în 2031, cu un salariu anual de trei milioane de euro, urmând ca Atalanta să păstreze și un procent dintr-un viitor transfer al fotbalistului, scrie jurnalistul Nicolo Schira.