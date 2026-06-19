Primul transfer al verii la Inter Milano a intrat în linie dreaptă!

În următoarea stagiune, obiectivele lui Inter vor fi îndrăznețe. Pe lângă trofeele pe care clubul trebuie să le apere pe plan intern, conducerea vrea un parcurs cât mai bun și în UEFA Champions League, iar pentru asta Chivu are nevoie de întăriri.
Marco Palestra este foarte aproape de Inter Milano
Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta care aparține de Atalanta, dar care a evoluat pentru Cagliari în sezonul precedent, este foarte aproape de un transfer la campioana Italiei, unde ar urma să fie înlocuitorul lui Denzel Dumfries (30 de ani), recent transferat de Real Madrid.
Pentru tânărul italian, care a și debutat la prima reprezentativă a echipei naționale, ar fi transferul carierei. Atalanta cere 50 de milioane de euro, sumă pe care Inter este dispusă să o achite, ținând cont că negocierile au intrat acum în faza finală.
Inter Milano i-a pregătit lui Palestra un contract valabil până în 2031, cu un salariu anual de trei milioane de euro, urmând ca Atalanta să păstreze și un procent dintr-un viitor transfer al fotbalistului, scrie jurnalistul Nicolo Schira.
Palestra este născut în Buccinasco, o provincie din apropiere de Milano, dar este crescut de Atalanta, club care l-a și promovat în fotbalul de seniori. Fundașul dreapta a fost chiar în lotul grupării din Bergamo în anul în care italienii au câștigat Europa League cu Gian Piero Gasperini.
În sezonul recent încheiat, Palestra a fost titular incontestabil la Cagliari, unde a prins 37 de partide, iar evoluțiile sale l-au adus și la naționala Italiei, unde a bifat deja două prezențe.
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, declarații în presa din Italia
Într-un interviu pentru Tuttomercatoweb, președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a oferit câteva detalii despre ce îl așteaptă pe Cristian Chivu în următorul sezon, după un 2025-2026 perfect pe plan intern, cu titlul în Serie A și Coppa Italia câștigate.
”Nu va fi revoluție, ci evoluție. Echipa are un nucleu bine definit, format din jucători care sunt aici de câțiva ani, și mă refer la Barella, Bastoni și Lautaro, alături de alții.
Ei contribuie, de asemenea, la transmiterea culturii victoriei noilor veniți. Astăzi este important să o transmitem celor care nu au experiență”, a spus Marrotta.