OUT de la Inter! Cristi Chivu nu se mai bazează pe el, dar și-a găsit rapid echipă

În următoarea stagiune, obiectivele lui Inter vor fi îndrăznețe. Pe lângă trofeele pe care clubul trebuie să le apere pe plan intern, conducerea vrea un parcurs cât mai bun și în UEFA Champions League, iar pentru asta Chivu are nevoie de întăriri.

Stefan de Vrij, foarte aproape de Panathinaikos

Stefan de Vrij (34 de ani) și-a încheiat contractul cu Inter Milano. Olandezul a fost unul dintre cei mai experimentați jucători din vestiarul lui Cristi Chivu, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea, astfel că fundașul este acum liber de contract și poate semna cu orice echipă.

Chiar dacă are o vârstă înaintată pentru un fotbalist, De Vrij nu duce lipsă de oferte și poate ajunge în Grecia, la una dintre echipele cu pretenții din campionatul elen. Panathinaikos este foarte aproape de a-l transfera, scrie jurnalistul Nicolo Schira.