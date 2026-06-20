OUT de la Inter! Cristi Chivu nu se mai bazează pe el, dar și-a găsit rapid echipă

OUT de la Inter! Cristi Chivu nu se mai bazează pe el, dar și-a găsit rapid echipă Serie A Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Cristi Chivu (45 de ani) este foarte aproape de a realiza primul transfer important al verii la Inter Milano, alături de care a câștigat titlul și Coppa Italia în sezonul precedent.

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Inter Milanocristi chivuStefan de VrijPanathinaikos
Din articol

În următoarea stagiune, obiectivele lui Inter vor fi îndrăznețe. Pe lângă trofeele pe care clubul trebuie să le apere pe plan intern, conducerea vrea un parcurs cât mai bun și în UEFA Champions League, iar pentru asta Chivu are nevoie de întăriri.

Stefan de Vrij, foarte aproape de Panathinaikos

Stefan de Vrij (34 de ani) și-a încheiat contractul cu Inter Milano. Olandezul a fost unul dintre cei mai experimentați jucători din vestiarul lui Cristi Chivu, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea, astfel că fundașul este acum liber de contract și poate semna cu orice echipă.

Chiar dacă are o vârstă înaintată pentru un fotbalist, De Vrij nu duce lipsă de oferte și poate ajunge în Grecia, la una dintre echipele cu pretenții din campionatul elen. Panathinaikos este foarte aproape de a-l transfera, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Concret, grecii îi oferă un contract valabil până în 2028 fundașului olandez, cu un salariu impresionant, de trei milioane de euro pe sezon.

Stefan de Vrij a venit la Inter în 2018, liber de contract de la Lazio și a adunat 296 de partide în tricoul „nerazzurrilor”, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere opt pase decisive.

  • În 17 partide din acest sezon a evoluat fundașul de 34 de ani pentru Inter.

3 milioane de euro este cota lui Stefan de Vrij, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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