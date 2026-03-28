Se pregătește oferta! Fundașul trecut pe liber de Chivu este dorit de Simone Inzaghi

Un jucător important de la Inter Milan ar putea pleca în vară, după decizia conducerii de a nu-i prelungi contractul.
Este vorba despre veteranul Francesco Acerbi, fundașul central în vârstă de 38 de ani, care ar putea ajunge în Arabia Saudită.
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Simone Inzaghi îl dorește pe Acerbi la Al Hilal, începând din vară.
Contractul fundașului cu Inter expiră în iunie și nu va fi prelungit, iar discuțiile pentru un transfer în Arabia Saudită ar fi deja deschise.
Simone Inzaghi, fostul tehnician al „nerazzurrilor”, îl apreciază pe Acerbi încă din perioada în care au colaborat atât la Lazio, cât și la Inter. De aceea, antrenorul italian ar vrea să-l aducă la Al Hilal pentru a întări defensiva echipei.
În actualul sezon, Acerbi a bifat 21 de meciuri în toate competițiile și a adunat 1.590 de minute pe teren pentru Inter Milano.