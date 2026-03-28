Se pregătește oferta! Fundașul trecut pe liber de Chivu este dorit de Simone Inzaghi

Un jucător important de la Inter Milan ar putea pleca în vară, după decizia conducerii de a nu-i prelungi contractul.

Este vorba despre veteranul Francesco Acerbi, fundașul central în vârstă de 38 de ani, care ar putea ajunge în Arabia Saudită.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Simone Inzaghi îl dorește pe Acerbi la Al Hilal, începând din vară.