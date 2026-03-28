Bombă în mercato! Mohamed Salah îi dă o mână de ajutor lui Cristi Chivu

Inter Milan traversează un sezon excelent sub comanda lui Cristi Chivu. 

La momentul redactării acestui articol, „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A, cu 69 de puncte, la șase peste rivala AC Milan, ocupanta locului secund. Podiumul este completat de Napoli, cu 62 de puncte.

Chiar dacă echipa merge foarte bine, conducerea lui Inter caută un jucător de bandă capabil să creeze superioritate în duelurile unu la unu. 

Potrivit Corriere dello Sport, plecarea lui Mohamed Salah de la Liverpool, cu Al-Ittihad ca posibilă destinație, ar putea declanșa un efect de domino.

Moussa Diaby, ținta lui Inter

Dacă Salah va ajunge la Al-Ittihad, clubul saudit ar trebui să elibereze un loc pentru jucători străini. În acest scenariu, unul dintre fotbaliștii care ar putea pleca este Moussa Diaby.

Atacantul francez, trecut în carieră pe la Bayer Leverkusen și Aston Villa, se află de mai mult timp pe radarul clubului milanez. Inter a încercat să-l aducă și în iarnă, însă negocierile nu au avut succes.

Acum, situația s-ar putea schimba. Dacă transferul lui Salah în Arabia Saudită se concretizează, Diaby ar putea deveni disponibil, iar Inter ar încerca din nou să profite de oportunitate.

În acest sezon, francezul a adunat patru goluri și 13 pase decisive în 35 de meciuri.

