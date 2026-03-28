Bombă în mercato! Mohamed Salah îi dă o mână de ajutor lui Cristi Chivu

La momentul redactării acestui articol, „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A, cu 69 de puncte, la șase peste rivala AC Milan, ocupanta locului secund. Podiumul este completat de Napoli, cu 62 de puncte.

Chiar dacă echipa merge foarte bine, conducerea lui Inter caută un jucător de bandă capabil să creeze superioritate în duelurile unu la unu.

Potrivit Corriere dello Sport, plecarea lui Mohamed Salah de la Liverpool, cu Al-Ittihad ca posibilă destinație, ar putea declanșa un efect de domino.

Moussa Diaby, ținta lui Inter

Dacă Salah va ajunge la Al-Ittihad, clubul saudit ar trebui să elibereze un loc pentru jucători străini. În acest scenariu, unul dintre fotbaliștii care ar putea pleca este Moussa Diaby.