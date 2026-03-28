Ben White a deschis scorul pe Wembley, în minutul 81, însă Fede Valverde a stabilit scorul final în prelungirile meciului, după ce a transformat un penalty.

Manuel Ugarte a primit două galbene în Anglia - Uruguay, dar nu a fost eliminat

Pe parcursul amicalului dintre Anglia și Uruguay a existat și un moment extrem de controversat. Manuel Ugarte, mijlocașul oaspeților, a văzut de două ori cartonașul galben, însă nu și pe cel roșu.

Arbitrul german Sven Jablonski i-a arătat primul cartonaș galben lui Ugarte în minutul 70, după ce fotbalistul lui Manchester United l-a faultat pe Cole Palmer.

După ce Ben White a deschis scorul, Ugarte a protestat la adresa arbitrului și a văzut din nou cartonașul galben. Spre surprinderea tuturor, mijlocașul uruguayan nu a fost eliminat.

În raportul de joc, se pare că arbitrul Sven Jablonski i-a atribuit primul cartonaș galben lui Jose Maria Gimenez, chiar dacă pe transmisia TV s-a observat clar că Ugarte fusese cel sancționat.

"Ni s-a spus inițial că Ugarte a văzut două cartonașe galbene, dar că al doilea a fost anulat. E ceva nou pentru noi. Acum ni se spune că primul galben nu a fost de fapt pentru Ugarte, ci pentru Gimenez. Deci, în loc de două galbene, Ugarte n-a mai primit niciunul", a spus Harry Maguire, fundașul naționalei Angliei, potrivit Sky.