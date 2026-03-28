Giovanni Becali a punctat discrepanța uriașă dintre sumele vehiculate pe piața transferurilor și nivelul arătat de jucător pe gazon, la meciul cu Turcia, scor 0-1.

Impresarul a vorbit și despre dificultățile ofensive ale echipei naționale în ansamblu, detaliind modul în care a perceput evoluția „tricolorilor” și greșelile pe faza de atac.

„Mulți oameni de fotbal, printre care mă număr și eu, știam că putem pierde în fața unei echipe puternice, cum e Turcia. În fața unor jucători care au rezolvat meciul printr-o simplă pasă cu finalizare. Noi ne-am dus acolo ca mielul la tăiere. Ca să treci mai departe trebuie să dai gol. Mă uitam la Bîrligea, săracul, care nu știa unde îi e capul. El era singur. La singura fază în care am ajuns în careu s-a dat ofsaid. Ce să facă Bîrligea? Dennis Man a jucat mijlocaș defensiv, Mihăilă a jucat mijlocaș defensiv. Ce au făcut toți ceilalți care stăteau în fața apărării, Vlad Dragomir, Răzvan Marin. Apărarea, cât de cât. A greșit doar la o fază, când am luat golul, că în prima repriză s-a apărat eroic”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Cota reală a fundașului

Trecând strict la analiza duelurilor pe care Rațiu le-a avut cu Kenan Yildiz, impresarul a concluzionat că prețul cerut în prezent pentru român nu se justifică prin prisma acestui meci.

„Rațiu, se vorbește în Spania, că îl vrea Barcelona, că dă 20 de milioane. Când dă de un jucător ca Yildiz, ai văzut. Ce face Yildiz făcea Dumitrache acum 60 de ani. Ce a făcut Yildiz a făcut Dumitrache în România – Brazilia 2-3 la Guadalajara. Pac-pac-pac, nu mai știi pe unde să o iei. Rațiu valora 3-4-5 milioane. Pentru că joacă în Spania. La cum a jucat, asta e suma. Noi nu am avut un jucător care să treacă de 6-7 milioane. Măcar prin jocul exprimat să îi dai o notă de 6-7 milioane”, a transmis agentul.