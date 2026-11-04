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După doi ani foarte buni la FCSB, Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui împrumut în Serie A. Frosinone și-a asigurat serviciile atacantului pentru suma de 1,5 milioane de euro.

Șansa carierei pentru Daniel Bîrligea

Mai mult rezervă de la mutarea în Serie A, Daniel Bîrligea a „spart gheața” și a reușit primele goluri în Serie A. Acestea au venit în partida cu Lecce, Frosinone impunându-se de o manieră evidentă: scor 5-1.

În duelul următor, titularul de drept, Antonio Raimondo, s-a accidentat, iar românul a intrat pe teren în minutul 30. Prestația sa a fost una solidă, atacantul împrumutat de la FCSB câștigându-i încrederea lui Massimiliano Alvini.

În condițiile în care Antonio Raimondo va lipsi pentru aproximativ 3 luni, tehnicianul lui Frosinone s-a decis, iar Daniel Bîrligea va fi titularizat. Este o șansă importantă pentru atacant să se afirme, minutele în plus putând duce la alte reușite în Serie A.

"Alvini pare să aibă o idee destul de clară despre înlocuitorul lui Raimondo pentru următoarea lună şi jumătate: tridentul ofensiv al lui Frosinone, format din Ghdjemis şi Kvernadze, va fi completat de atacantul român Daniel Bîrligea, care va fi folosit în faţa lui Bobcek.

Acesta din urmă a jucat doar câteva meciuri până acum. Bîrligea, transferat tot în această vară de la Steaua Bucureşti (n.r. - FCSB), a fost jucătorul care l-a înlocuit pe Raimondo când acesta a fost schimbat împotriva lui Torino. În meciul precedent, românul a marcat două goluri împotriva lui Lecce, oferind mai multe garanţii decât coechipierul său", au notat jurnaliştii italieni.