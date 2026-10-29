Atacantul român a marcat de două ori în victoria categorică obținută de Frosinone, scor 5-1, în fața celor de la Lecce, în etapa a noua a campionatului.

Fostul jucător de la FCSB a spart gheața în prima ligă italiană. Introdus pe parcursul partidei, Bîrligea a înscris în minutul 72, pentru 4-0, și a reușit dubla în prelungiri, în minutul 90+4.

Evoluția internaționalului român a atras imediat atenția presei din Italia, care a lăudat evoluția sa.

Italienii, impresionați de Daniel Bîrligea

„Frosinone o spulberă pe Lecce, 5-1! O victorie spectaculoasă a galben-albaștrilor, cu o dublă a lui Bîrligea. Toată lumea să aplaude!”, au scris cei de la Sport Line.

Și Eurosport Italia a remarcat contribuția atacantului român: „Frosinone sărbătorește pe teren propriu: 5-1 cu Lecce. Au marcat Cichella, Calo, Raimondo și Bîrligea, cu o dublă incredibilă”.

Publicația Tuttofrosinone a titrat: „Bîrligea marchează primele goluri în galben-albastru”.

Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni

=După meci, portalul de specialitate FlashScore l-a notat pe Daniel Bîrligea cu 8.6 pentru maniera în care a evoluat. Românul a fost trimis în luptă pe teren în minutul 70, înlocuindu-l pe Antonio Raimondo.

Asta înseamnă că lui Bîrligea i-a trebuit doar două minute să marcheze în Frosinone - Lecce.

Nota sa de 8.6 a fost peste media echipei, 7.6. Conform sursei mai sus menționată, omul meciului a fost Giorgi Kvernadze, care a bifat două pase decisive la Frosinone.