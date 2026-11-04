Superliga României a consemnat în ultima perioadă veniri de antrenori portughezi, iar trendul pare că le-a dat și altor echipe astfel de idei, să meargă pe posibile astfel de variante din Peninsula Iberică.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, ar vrea să adopte și el o astfel de strategie, prin numirea unui nume de antrenor portughez, din țara lui Cristiano Ronaldo, dar și la nivelul conducerii să facă numiri din acea zonă a Europei.

Antrenorii portughezi la mare căutare în Superliga României

Se pare că stilul se potrivește în prima ligă din România, pentru că în acest moment patru antrenori principali portughezi coordonează echipe de la noi.

Filipe Coelho (46 de ani) a luat titlul cu U Craiova, iar acum se află în faza principală din Conference League cu oltenii, Nuno Campos (51 de ani) o pregătește pe Dinamo, pe care a dus-o pe locul 1 în Superliga, Rui Duarte (48 de ani) este principalul celor de la Oțelul, iar Ricardo Sousa (47 de ani) coordonează foarte bine situația de la Petrolul, în ciuda problemelor financiare.

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, atrage atenția: ”Trebuie să sprijim antrenorii români”

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, simte că stilul poate fi adoptat și de alte cluburi, așa cum arată trendul, dar atrage atenția și a spus că formațiile din Superliga României, FRF și LPF trebuie să adopte o strategie care să ajute, totuși, antrenorii români să se dezvolte.

”Am vorbit și cu domnul Ifitme după meciul cu Botoșani, ne-a felicitat pentru victorie și pentru cum arătăm. Sunt bucuros pentru ce se întâmplă la Petrolul, dar dacă gândim ca români, ca oameni de club care doresc ca fotbalul românesc să crească, normal că nu este în regulă să aducem doar antrenori străini.

Mă gândeam la ce putem face noi, românii, oamenii de fotbal, oamenii din FRF, să promovăm antrenorii noștri. Dar, astfel de lucruri, cu antrenori străini, se întâmplă în toată lumea.

Noi nu avem un fotbal foarte dezvoltat, cu investiții mari, iar antrenorii să fie atrași de sume mari. Poate trebuie să analizăm, să vedem unde este problema, de ce am ajuns să aducem jucători și antrenori din Portugalia. Poate am putea regla această problemă”, a spus Claudiu Tudor în cadrul emisiunii VOYO Sport Live!