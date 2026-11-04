Cristi Chivu este, fără doar și poate, antrenorul momentului din Italia. Cu tehnicianul român la cârmă, formația din Milano a cucerit toate trofeele puse în joc în stagiunea precedentă.

Calhanoglu, dorit de Fabregas la Como

Inter are un lot destul de îmbătrânit, media lotului fiind de 28,3 ani. În ciuda acestui aspect, conducerea echipei dorește se află în negocieri pentru prelungire cu mai mulți jucători importanți, printre care și Hakan Calhanoglu.

Turcul (32 de ani) se află în ultimul an de contract cu formația din Milano, iar negocierile pentru prelungire nu merg conform planurilor lui Giuseppe Marotta. În acest context, Fcinternews anunță că revelația din Serie A, Como, ar fi interesată de serviciile mijlocașului.

În stagiunea precedentă, Calhanoglu a fost unul dintre artizanii trofeelor, astfel că Fabregas și-ar dori un astfel de jucător în lot. Como ar putea profita de situația turcului, putând forța o mutare în mercato din vară.

Dacă se va ajunge la un acord, Cesc Fabregas se va putea baza pe serviciile mijlocașului abia din sezonul viitor. Rămâne totuși de văzut cum vor avansa negocierile dintre Inter și Calhanoglu, echipa condusă de Cristi Chivu având prioritate în ceea ce privește o nouă înțelegere.