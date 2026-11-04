De la o fabrică de cărămizi la stadionul pe care au jucat 3 cluburi engleze. Povestea Selhurst Park, arena lui Crystal Palace din Premier League

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Construit pe terenul unei foste cărămidării, stadionul a fost folosit de trei cluburi engleze, a găzduit partide la Jocurile Olimpice din 1948 și a apărut în serialul „Ted Lasso”. După mai bine de 100 de ani de existență, Selhurst Park se pregătește pentru cea mai importantă extindere din ultimele decenii.

Selhurst Park

Istoria lui Crystal Palace, clubul care a câștigat primele sale trofee importante după 120 de ani Istoria lui Crystal Palace este legată de o celebră construcție din sticlă și fier ridicată la Londra pentru Marea Expoziție din 1851. Clădirea, cunoscută sub numele Crystal Palace, a fost mutată ulterior în sudul Londrei, într-o zonă care avea să preia aceeași denumire. În jurul complexului a apărut și o echipă de fotbal. Clubul își revendică originile din 1861, când a fost înființată o formație de amatori asociată cu Crystal Palace. Actuala echipă a devenit profesionistă în 1905, an folosit multă vreme drept dată oficială a fondării. După ce nu a fost acceptată inițial în Football League, Crystal Palace a început să joace în Southern League. Clubul a intrat în Football League în 1920 și a promovat în a doua divizie chiar în sezonul următor. Palace a ajuns pentru prima dată în prima ligă engleză în 1969, după o perioadă de ascensiune sub conducerea lui Arthur Wait, președintele care a sprijinit dezvoltarea clubului și a stadionului. Au urmat promovări și retrogradări, dar și două finale ale Cupei Angliei, pierdute împotriva lui Manchester United în 1990 și 2016. Din 2013, Crystal Palace joacă fără întrerupere în Premier League, aceasta fiind cea mai lungă perioadă petrecută consecutiv în primul eșalon. În 2025, echipa antrenată de Oliver Glasner a câștigat primul trofeu major din istoria sa, Cupa Angliei, după victoria cu 1-0 împotriva lui Manchester City, pe Wembley. Golul a fost marcat de Eberechi Eze. Performanța a fost urmată de câștigarea Community Shield, iar în mai 2026 Crystal Palace a obținut și primul trofeu european. Londonezii au învins Rayo Vallecano cu 1-0 în finala UEFA Conference League, disputată la Leipzig, prin golul lui Jean-Philippe Mateta.

Crystal Palace nu a jucat dintotdeauna pe Selhurst Park. La începutul existenței sale ca echipă profesionistă, clubul își disputa meciurile pe stadionul amenajat lângă celebra clădire Crystal Palace, în sudul Londrei. Arena găzduise deja finale ale Cupei Angliei și putea primi zeci de mii de spectatori. În 1915, în timpul Primului Război Mondial, terenul a fost preluat pentru nevoile armatei britanice, iar clubul a fost obligat să se mute. Au urmat mai multe schimbări de stadion, inclusiv perioade petrecute la Herne Hill și pe terenul lui Croydon Common. În 1922, Crystal Palace a plătit 2.750 de lire sterline companiei London, Brighton and South Coast Railway pentru un teren folosit anterior de o cărămidărie.

Cum a fost construit Selhurst Park. Stadionul a costat aproximativ 30.000 de lire sterline Selhurst Park a fost proiectat de arhitectul scoțian Archibald Leitch, cunoscut pentru contribuția sa la realizarea mai multor stadioane britanice, printre care Stamford Bridge, Villa Park, Ibrox și Goodison Park. Costul construcției a fost estimat la aproximativ 30.000 de lire sterline. Stadionul a fost ridicat pe amplasamentul fostei cărămidării, într-o zonă rezidențială din sudul Londrei, unde se află și în prezent. Selhurst Park a fost deschis oficial pe 30 august 1924, în prezența lordului primar al Londrei, Sir Louis Newton. În primul meci, Crystal Palace a întâlnit The Wednesday, actuala Sheffield Wednesday, și a pierdut cu 0-1. În tribune s-au aflat aproximativ 20.000-25.000 de spectatori, în funcție de relatările vremii. La inaugurare, stadionul avea o singură tribună propriu-zisă, Main Stand, iar celelalte laturi erau amenajate pentru spectatori în picioare.

De ce se numește Selhurst Park Denumirea stadionului provine de la zona Selhurst din sudul Londrei, parte a districtului Croydon. Potrivit istoriei publicate de club, numele Selhurst era folosit încă din secolul al XIX-lea pentru o proprietate din apropiere, unde locuiau foști militari. Spre deosebire de numeroase stadioane moderne, Selhurst Park nu a primit de-a lungul anilor o denumire comercială în urma unui contract de sponsorizare. Numele a rămas același de la inaugurarea din 1924.

Selhurst Park a fost stadionul a trei cluburi: Crystal Palace, Charlton Athletic și Wimbledon FC Una dintre particularitățile arenei din sudul Londrei este că, în anumite perioade, a găzduit meciurile de acasă ale două echipe în același timp. În 1985, Charlton Athletic a părăsit stadionul The Valley, care avea nevoie de investiții importante pentru a respecta cerințele de siguranță. Charlton a încheiat un acord cu Crystal Palace și a început să joace pe Selhurst Park. Cele două formații au împărțit stadionul până în 1991, când Charlton s-a mutat temporar pe Upton Park, arena lui West Ham United, înainte de revenirea pe The Valley. Locul său pe Selhurst Park a fost luat de Wimbledon FC. Wimbledon își părăsise vechiul stadion, Plough Lane, iar în 1991 a început să joace meciurile de acasă pe arena lui Crystal Palace. Cele două echipe au folosit același stadion până în 2003. În această perioadă, Selhurst Park a găzduit meciuri ale ambelor formații în Premier League. Wimbledon a părăsit arena în 2003, odată cu controversata mutare a clubului la Milton Keynes. Decizia a provocat proteste puternice în rândul suporterilor și a contribuit la apariția clubului AFC Wimbledon, fondat de fanii care nu au acceptat relocarea. După plecarea lui Wimbledon, Crystal Palace a rămas singura echipă care își dispută în mod regulat meciurile de acasă pe Selhurst Park.

Recordurile de pe Selhurst Park Cel mai mic număr de spectatori la un meci de Premier League Perioada în care Wimbledon a jucat pe Selhurst Park a adus și unul dintre cele mai neobișnuite recorduri din istoria Premier League. Pe 26 ianuarie 1993, doar 3.039 de spectatori au asistat la meciul dintre Wimbledon și Everton. Partida s-a disputat în primul sezon al Premier League și a rămas în istoria competiției drept meciul cu cea mai mică asistență. Numărul redus de spectatori avea legătură și cu faptul că Wimbledon își disputa meciurile pe un stadion aflat departe de baza sa tradițională de suporteri. Unul dintre stadioanele cu peste 50.000 de spectatori Contrastul este cu atât mai mare cu cât Selhurst Park primise, cu numai 14 ani înainte, peste 51.000 de oameni la un meci al lui Crystal Palace. Astfel, același stadion a intrat în istoria fotbalului englez atât printr-un record de asistență de peste 50.000 de spectatori, cât și printr-un meci de Premier League urmărit de puțin peste 3.000 de oameni. Recordul de spectatori pe Selhurst Park. Peste 51.000 de fani au sărbătorit promovarea lui Crystal Palace în 1979 Cea mai mare asistență înregistrată pe Selhurst Park datează din 11 mai 1979. În ultima etapă a sezonului din Second Division, Crystal Palace a întâlnit Burnley într-un meci decisiv pentru câștigarea campionatului. Cea mai mare asistență la un meci din divizia a patra din Anglia Stadionul mai deține un record istoric: pe 31 martie 1961, 37.774 de spectatori au asistat la un meci dintre Crystal Palace și Millwall, una dintre cele mai mari asistențe înregistrate vreodată la nivelul diviziei a patra din Anglia.

Câte locuri are Selhurst Park și cum sunt organizate cele patru tribune Selhurst Park are o capacitate oficială de 25.194 de locuri în sezonul 2026-2027, potrivit Premier League. Stadionul este format din patru tribune: Main Stand, Arthur Wait Stand, Holmesdale Road Stand și Whitehorse Lane Stand. Main Stand este tribuna principală și cea mai veche parte a stadionului. Construită în 1924, a fost modificată și modernizată de mai multe ori. Aici se află spații pentru presă, oficiali, restaurante și zone de ospitalitate. Este și tribuna care urmează să fie reconstruită în cadrul proiectului de extindere. Arthur Wait Stand a fost inaugurată în 1969 și poartă numele fostului președinte al clubului, care a contribuit la ascensiunea echipei în prima divizie. Tribuna se află pe latura nord-estică și include sectorul rezervat suporterilor oaspeți, cu aproximativ 3.000 de locuri. Holmesdale Road Stand se află în spatele uneia dintre porți. Are două niveluri și aproximativ 8.300 de locuri. Forma actuală datează din 1995, când vechea terasă a fost înlocuită cu o tribună modernă, cu locuri pe scaune. Aici se afla și grupul de suporteri cunoscut drept Holmesdale Fanatics, care organizau coregrafii, scandări și afișări de bannere la partidele importante. Grupul a devenit cunoscut în fotbalul englez pentru stilul de susținere apropiat de cel al galeriilor din Europa continentală. Pe 27 august 2026, după mai bine de 20 de ani, Holmesdale Fanatics au anunțat că își încetează activitatea organizată pe Selhurst Park. Au invocat prețurile ridicate ale biletelor, restricțiile impuse suporterilor și dificultățile de a atrage tineri într-o galerie activă. Membrii au precizat că vor continua să susțină Crystal Palace, dar fără bannerele, coregrafiile și activitățile organizate sub numele Holmesdale Fanatics. Vechea terasă Holmesdale era deja un loc preferat de suporterii lui Palace înainte de modernizarea stadionului. În 1994, aceasta a fost demolată, iar în locul ei a fost construită actuala tribună pe două niveluri, inaugurată în 1995. Whitehorse Lane Stand este situată în spatele celeilalte porți. Este una dintre tribunele mai mici ale arenei și include locuri pentru familii și loje. Selhurst Park se află într-o zonă rezidențială, iar spațiul din jurul stadionului este limitat. Tocmai această situație a făcut ca proiectele de extindere să fie mai complicate decât în cazul arenelor construite la marginea orașelor.

Selhurst Park este stadionul echipei fictive AFC Richmond din serialul „Ted Lasso” Selhurst Park a devenit cunoscut și în afara fotbalului datorită serialului Ted Lasso, produs pentru Apple TV+. În serial, arena apare drept stadionul echipei fictive AFC Richmond, sub numele Nelson Road. Producătorii au folosit imagini din interiorul și exteriorul Selhurst Park, modificând digital elementele care făceau trimitere la Crystal Palace. De exemplu, inscripțiile și culorile din tribune au fost adaptate pentru a corespunde identității echipei fictive AFC Richmond. Serialul urmărește povestea unui antrenor american de fotbal care ajunge să pregătească o echipă din Anglia, deși nu are experiență în acest sport. Apariția stadionului în serial a contribuit la popularitatea lui Crystal Palace în rândul publicului internațional, în special în Statele Unite. Legătura dintre arena londoneză și Ted Lasso este confirmată într-un articol oficial Crystal Palace despre suporterii clubului din Statele Unite.

Selhurst Park va fi extins la peste 34.000 de locuri. Ce lucrări se fac în 2026 Selhurst Park se pregătește pentru cea mai importantă schimbare din ultimele decenii. Crystal Palace intenționează să reconstruiască tribuna principală, Main Stand, care datează din 1924. Proiectul prevede o tribună nouă, cu trei niveluri, care va avea aproximativ 13.500 de locuri, față de circa 5.200 în configurația actuală. După finalizarea lucrărilor, capacitatea totală a stadionului ar urma să crească de la aproximativ 25.000 la peste 34.000 de spectatori. Noua tribună va include spații pentru suporteri, restaurante, loje, un magazin al clubului, un muzeu și facilități îmbunătățite pentru persoanele cu dizabilități. Fațada va fi realizată în mare parte din sticlă, designul fiind inspirat de celebrul Crystal Palace, clădirea istorică de la care clubul și-a luat numele. Primele planuri pentru extindere au fost prezentate în 2018, dar lucrările au fost amânate din mai multe motive, printre care pandemia de COVID-19, costurile și negocierile pentru terenurile din apropiere. Pentru noua tribună era necesară și demolarea unor locuințe situate pe Wooderson Close, lângă stadion. În ianuarie 2026, Crystal Palace a anunțat că a finalizat cumpărarea celor șase case vizate, după relocarea locatarilor. Demolarea acestora a început în iunie 2026, iar în timpul verii au fost îndepărtate și unele spații din zona vechii tribune principale, pentru pregătirea șantierului. Investiția este estimată la peste 200 de milioane de lire sterline, potrivit evaluărilor recente prezentate în presa de specialitate. Proiectul urmărește să păstreze stadionul funcțional pe durata lucrărilor, ceea ce complică organizarea șantierului. La începutul lunii noiembrie 2026, pregătirile și lucrările de demolare erau în desfășurare, însă noua tribună nu era finalizată. Termenul de încheiere a proiectului depinde de continuarea și finanțarea lucrărilor.

Toate meciurile lui Crystal Palace din Premier League sunt pe VOYO Toate meciurile lui Crystal Palace din Premier League, sezonul 2026-2027, pot fi urmărite în direct, exclusiv în România, pe VOYO. Platforma transmite toate cele 380 de partide ale sezonului din campionatul Angliei, inclusiv meciurile disputate de Crystal Palace pe Selhurst Park și în deplasare.

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover