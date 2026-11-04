Cel mai așteptat duel din această seară, în Champions League Two, va fi transmis live de VOYO Sport 1.

Cosmin Olăroiu (57 de ani) are deja cinci luni, de când a preluat Al-Jazira, în vară. În această perioadă, tehnicianul român a reușit să formeze o echipă care a „crescut“, treptat.

În acest moment, formația din Abu-Dhabi are 11 partide oficiale cu Oli pe bancă: 7 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 21-11. Cu acest bilanț, „Mândria din Abu-Dhabi“, cum e supranumită Al-Jazira, e lider în campionat, dar și în grupa de Champions League Two. Iar dacă lupta pentru titlu va fi de lungă durată, în schimb, diseară, în a doua competiție continentală, echipa lui Olăroiu poate rezolva calificarea, în optimi, în proporție de 99%.

Al-Muharraq – Al-Jazira va fi transmis de VOYO Sport 1, de la ora 20:15

Cu șapte puncte după primele trei runde din Champions League Two, Al-Jazira joacă, diseară (ora 20:15), în Bahrain, cu Al-Muharraq, la doar șase zile după ce aceste formații s-au întâlnit, la Abu-Dhabi. Atunci, elevii lui Oli au reușit remontada: 4-2, după ce, în minutul 33, tabela arăta 2-0 pentru Al-Muharraq!

Fix ce s-a întâmplat, săptămâna trecută, l-a pus în gardă pe Cosmin Olăroiu, înaintea confruntării din această seară.

„Circumstanțele din meciul precedent au fost în favoarea noastră și am reușit să întoarcem scorul și să câștigăm cu 4-2. Dar obiectivul nostru e să nu repetăm greșelile din partida anterioară. Știm că o victorie ne va apropia foarte mult de calificarea, în optimi. Matematic, nu vom obține calificarea, dacă vom învinge, dar, într-adevăr, ne-am îmbunătăți foarte mult șansele. Tocmai de aceea, vrem să câștigăm și acest al doilea meci cu Al-Muharraq. Dar trebuie să fim concentrați, pentru că fotbalul e imprevizibil. De asta e și un joc frumos“, a spus Oli.

După primele trei etape în grupa B, Al-Jazira ocupă locul 1, având 7 puncte. Arkadag (Turkmenistan, 4 puncte), Al-Muharraq (Bahrain, 3 puncte) și Gol-Gohar Sirjan (Iran, 2 puncte) completează tabloul seriei. La finalul celor șase etape, primele două clasate vor avansa, în optimi.

De la ora 20:15, meciul Al-Muharraq – Al-Jazira va fi transmis live de VOYO Sport 1! Partida va fi oferită și de Sport.ro, în format live video.