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Aleksander Rafael Cimoscov, cunoscut drept Sasha, are 15 ani și a fost promovat în această vară la grupa U16 a clubului catalan. În decembrie 2025, el a debutat și pentru naționala U15 a Ucrainei, după cum site-ul nostru v-a prezentat aici. Sport.ro a luat legătura cu Alexandru-Bogdan Cimoscov, tatăl tânărului fotbalist, care a povestit cum a ajuns fiul său la Barcelona, de ce se simte român, deși nu vorbește limba, și cum a ales postul de portar în urma unui incident petrecut la un antrenament. Cum a ajuns la Barcelona Născut pe 1 aprilie 2011, în Blanes, provincia Girona, Aleksander are cetățenie spaniolă, română și ucraineană. Tatăl său este originar din zona Codlea, județul Brașov, iar mama sa este ucraineancă.

Drumul său în fotbal a început la șase ani, în orașul natal. A urmat apoi o perioadă de doi ani la Girona FC, înainte ca tânărul să stârnească interesul Barcelonei. „A început la 6 ani în Blanes, apoi a fost luat de către Girona FC timp de doi ani, după care am fost contactați de Barcelona. La vârsta de 9 ani a intrat în categoria de Benjamin (sub 9), până în ziua de astăzi și sper să continue”, a povestit Alexandru-Bogdan Cimoscov pentru Sport.ro. Aleksander a trecut prin grupele de juniori ale clubului catalan, iar la 1 iulie 2026 a făcut pasul la echipa U16. A participat la competiții juvenile și a făcut parte din formații care au obținut rezultate importante, printre care un succes la turneul „AE Jordi Pitarque Ceprià”. În prezent, contractul său cu Barcelona este valabil până la 30 iunie 2027. A ajuns în poartă după ce și-a spart buza la antrenamente! Povestea lui Sasha între buturi a început într-un mod neașteptat. La primele antrenamente, el nu era portar, ci jucător de bandă. O întârziere la pregătire a dus însă la un incident care i-a schimbat planurile. „Când l-a dus soția prima dată la fotbal, a fost lateral, și într-o zi a ajuns târziu la antrenament și, ca pedeapsă, a fost pus să dea ture de teren. Uitându-se la ceilalți copii cum se antrenau, s-a lovit de poartă atât de tare, că și-a spart buza și l-au dus la spital. Când a ieșit, a zis că el vrea să se facă portar”, a relatat tatăl său.

Accidentul a devenit momentul care l-a determinat să aleagă postul pe care evoluează și astăzi. La 15 ani, Aleksander are aproximativ 1,88 metri înălțime, iar tatăl său a dezvăluit pentru Sport.ro principala calitate a goalkeeper-ului: „Cred că e foarte calm în situații dificile”, a explicat Alexandru-Bogdan Cimoscov. Promovarea la U16 reprezintă un pas important, însă menținerea în academia Barcelonei presupune muncă și rezultate constante. Clubul catalan atrage în fiecare an juniori de la alte echipe, iar locurile din lot nu sunt garantate. „E dificil să ajungi, dar e mai dificil să te menții, datorită faptului că este foarte mare concurență, ținând cont că în fiecare an se aduc copii de la alte cluburi. Faptul că ai un contract nu îți asigură continuitatea dacă randamentul scade”, a explicat tatăl portarului. Se simte român, dar nu vorbește românește Deși are și cetățenie română, Aleksander a făcut primii pași la nivel internațional pentru Ucraina. Portarul a debutat la naționala U15 pe 19 decembrie 2025, într-un amical cu Irlanda, câștigat de ucraineni cu 1-0.

La momentul respectiv, avea 14 ani, opt luni și 18 zile. A fost titular și a evoluat aproximativ 80 de minute. Tripla cetățenie îi permite să reprezinte România, Spania sau Ucraina. După cum am menționat anterior, Aleksander s-a născut și a crescut în Spania, iar în familie se vorbește spaniola. Tatăl său spune că au existat încercări de a-l învăța românește, însă acestea nu au avut rezultatul dorit. „Nu vorbește românește din cauză că în casă vorbim spaniolă. Am încercat când era mic și râdea când vorbeam cu el. Acesta e un defect”, a recunoscut Alexandru-Bogdan Cimoscov. Chiar dacă nu cunoaște limba, tânărul se simte mai apropiat de România decât de Spania sau Ucraina, potrivit tatălui său. Acesta a povestit și un episod de la o sesiune de pregătire, unde Sasha a întâlnit un portar român mai mare decât el. „Se simte mai mult român, chiar dacă nu vorbește. Anul trecut a fost la o pregătire și era un portar mai mare ca el, român, și l-a întrebat ce este. El zice: «român». Și, normal, băiatul a început să vorbească cu el românește”, a povestit tatăl său. Modelul lui Aleksander este Marc-Andre ter Stegen, portarul german aflat sub contract cu Barcelona încă din 2014. Părul lung, parte din identitatea lui Sasha Un alt detaliu care îl face ușor de remarcat pe tânărul portar este părul lung. Potrivit tatălui său, acesta a devenit o parte din identitatea lui, iar clubul i-a cerut la un moment dat să se tundă. „Acum, că a crescut, câteodată vrea să îl taie. În schimb, a fost o identitate a lui, pot spune. Când l-au luat la Barca, i-au spus că trebuie să se tundă și el a zis că se întoarce la Girona”, a povestit Alexandru-Bogdan Cimoscov. La grupele inferioare ale Barcelonei există reguli privind comportamentul și vestimentația, iar înfățișarea lui Sasha a atras atenția spectatorilor. „Înainte zicea lumea în tribune că Barca are o fată în poartă”, a adăugat tatăl său.

Tatăl său a fost portar în România Pasiunea pentru sport există și în familia Cimoscov. Alexandru-Bogdan a fost portar la Olimpia Râmnicu Sărat și a jucat volei la CSS Râmnicu Sărat. Când fiul său era mai mic, cei doi se „duelau”. „Am fost portar la Olimpia Râmnicu Sărat și am jucat și volei la CSS Râmnicu Sărat. Când era mai mic, făceam competiție între noi. Acum m-a întrecut”, a încheiat acesta pentru Sport.ro.

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