Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0, în etapa a zecea din Serie A, după golurile marcate de Fares Ghedjemis (48') și Giacomo Calo (90+3'). Victoria a venit însă cu un cost important pentru echipa lui Bîrligea.

Antonio Raimondo, golgheterul formației, cu opt reușite în acest sezon, a fost nevoit să părăsească terenul după numai 30 de minute. Italianul a suferit o accidentare la glezna stângă în urma unei intrări dure a lui Zakaria Aboukhlal, care l-a lovit cu talpa.

Antonio Raimondo va lipsi trei luni!

Luni, 2 noiembrie, Frosinone a anunțat rezultatul investigațiilor medicale. Atacantul a suferit o leziune de tip contuzie-entorsă, cu afectarea mai multor ligamente de la glezna stângă, iar perioada estimată de recuperare este de trei luni. Fotbalistul a început deja programul de recuperare.

„Frosinone Calcio anunță că jucătorul Antonio Raimondo, în urma accidentării suferite ieri în meciul împotriva echipei Torino, a efectuat astăzi investigații medicale. A fost diagnosticată o entorsă cu afectarea mai multor ligamente la nivelul gleznei stângi, pentru care jucătorul a început deja procesul de recuperare”, se regăsește în comunicatul oficial al clubului.

În aceste condiții, Bîrligea are șanse importante să primească mai multe minute în următoarele partide. Atacantul ar putea apărea chiar din primul minut în deplasarea cu Cagliari, programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 16:00.