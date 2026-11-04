Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Ciprian Marica și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Cristi Pintea, la VOYO SPORT LIVE

Cristi Pintea îi are invitați pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț, iar printre subiectele abordate vor fi meciurile din UEFA Champions League și etapa cu numărul 15 din SuperLiga. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.