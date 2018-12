Romanul care ar putea ajunge la Inter Milano! "Are un viitor fantastic!" S-a format la FCSB

Internationalul roman este aproape de un transfer.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, are incredere ca Ionut Radu poate ajunge la un club mare din Europa, Inter Milano fiind una din posibilele sale destinatii. Capitanul nationalei de tineret s-a format la FCSB, dar s-a transferat la Dinamo dupa ce formatia ros-albastra si-a inchis academia. Radu a ajuns apoi liber de contract in Italia.

"Are un viitor fantastic, dar in viata trebuie sa ai si sansa si sa fii constient de ce te poate astepta. Sa joci la varsta lui titular in prima liga italiana e un mare lucru. Eu sper sa continue asa si sunt convins ca zvonurile care il dau inapoi la Inter sa se adevereasca, pentru ca este un portar de mare viitor. Prea toata lumea este cu ochii pe el si in multe situatii, cand nu a gresit, i s-au pus in carca acele goluri, dar eu cred in el si ii vad un viitor fantastic", a spus Helmuth Duckadam.

Fostul mare portar ii acorda incredere totala lui Ionut Radu, cel care a impresionat in Serie A, fiind acum un om de baza la Genoa. Duckadam sustine ca portarul de 21 de ani poate face pasul cel mare in viitorul apropiat si dezvaluie motivul pentru care Radu nu a mai continuat la FCSB.

"El a fost la juniori la noi. In momentul in care am fost dati afara, practic, din Ghencea si nu am mai avut unde sa facem antrenamente, ne antrenam pe la liceu, atunci foarte multi jucatori au plecat. La Dinamoo unii si erau jucatori de lot national", a explicat eroul de la Sevilla.