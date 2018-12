Omul care l-a facut FENOMEN pe Mutu, noul antrenor al lui Ionut Radu la Genoa! Cine il va antrena pe titularul din poarta Romaniei U21

Genoa, echipa lui Ionut Radu, are un nou antrenor.

Pe locul 14 in Serie A, cu 15 puncte obtinute in 14 etape, Genoa si-a schimbat din nou antrenorul, pentru a treia oara in acest sezon.

Formatia la care joaca si romanul Ionut Radu va fi pregatita de Cesare Prandelli, fost selectioner al Italiei si antrenor al mai multor formatii importante. Prandelli este omul care l-a pregatit pe Mutu in perioada Fiorentina, pe vremea cand atacantul era numit "Il Fenomeno".

Genoa a inceput sezonul cu Davide Ballardini, apoi l-a numit pe Ivan Juric. Prandelli este al treilea tehnician din acest sezon pentru genovezi.