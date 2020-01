Ronaldo nu se mai opreste din marcat! Portughezul este la a saptea etapa consecutiva in care inscrie: VEZI golurile din duelul cu Parma

Din articol AICI GOLURILE

Cristiano Ronaldo iese din nou la rampa.

Juventus o intalneste pe Parma in runda 20 din Serie A. Cristiano Ronaldo a deschis scorul in minutul 43, dupa ce sutul sau de la marginea carerului a fost usor deviat de un adversar.

Parma a restabilit egalitatea in repriza secunda prin Cornelius, insa Juventus a trecut din nou in avantaj in doar 3 minute. Ronaldo a marcat din nou cu un sut din interiorul careului si a ajuns la 16 reusite in Serie A in acest sezon.

Este a 7-a etapa consecutiva in campionatul Italiei cand Ronaldo marcheaza.



What a goal from the GOAT!!????????????????

Ronaldo is unstoppable!!

pic.twitter.com/HQNlQSdSUt — CREED???? (@One_famouxx) January 19, 2020