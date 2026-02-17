Marius Șumudică (54 de ani) a rostit, cândva, o frază memorabilă în fața jurnaliștilor turci care îi cereau socoteli pentru rezultatele proaste ale echipei. „N-am <<baghet magic>>“, a strigat fostul atacant, în stilul său caracteristic.

Introducerea e necesară, pentru că, dacă lui Șumudică îi lipsește „bagheta magică“ – ceea ce reiese și din criza profesională pe care o traversează! -, în schimb, colegul său de breaslă, Daniel Pancu, pare că s-a dus, la Cluj, cu „bagheta magică“ în bagajele sale!

Ce a reușit până acum Pancu, la formația din Gruia, a depășit și cele mai optimiste așteptări! De fapt, ca să fim sinceri, așteptările erau cu totul altele și mulți au crezut că CFR se va „îngropa“ definitiv, odată cu numirea lui Pancu pe bancă!

Acum însă, la trei luni după ce a ajuns la Cluj, Pancu e pe cai mari. Și e antrenorul cel mai în vogă din Superliga noastră, având echipa cu cele mai bune rezultate!

CFR n-a mai avut o asemenea serie din... 2021!

Când CFR a bătut palma cu actualul antrenor, echipa era pe locul 13 (!), având 13 puncte după 15 etape. Sub CFR erau doar Hermannstadt și nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus. În acel moment, intrarea în play-off părea un obiectiv total ratat.

Între timp însă, CFR a ajuns la o serie de opt victorii succesive, în campionat! Și, grație celor 24 de puncte, echipa ocupă acum locul 5, de play-off. Vorbim despre o ascensiune formidabilă, rar întâlnită în campionatul nostru unde echipele sunt de valori apropiate. De aceea, e greu ca o formație, oricât de puternică, să lege opt victorii.

La CFR Cluj, o asemenea serie n-a mai existat din ultima parte a anului 2021! Atunci, sub comanda lui Dan Petrescu, formația din Gruia a avut chiar nouă meciuri câștigate la rând, între 25 octombrie 2021 – 19 decembrie 2021.

La capătul acelui sezon, 2021-2022, CFR a și cucerit titlul. Dar cu mari emoții, la doar un punct de FCSB, după terminarea play-off-ului.

CFR Cluj, opt victorii succesive cu Daniel Pancu în campionat

*Etapa a 20-a: CFR – Csikszereda 3-1

*Etapa a 21-a: FC Botoșani – CFR 0-1

*Etapa a 22-a: CFR – Oțelul 1-0

*Etapa a 23-a: FCSB – CFR 1-4

*Etapa a 24-a: CFR – Metaloglobus 4-2

*Etapa a 25-a: UTA – CFR 0-1

*Etapa a 26-a: CFR – U Cluj 3-2

*Etapa a 27-a: Hermannstadt – CFR 0-1