Daniela Toth a reprezentat România în trei probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 și a confirmat statutul de cea mai performantă sportivă tricoloră din istoria acestei discipline.

În ultima probă, cea de pe trambulina mare, Toth s-a clasat pe locul 34, cu o săritură de 112,5 metri și 93,3 puncte, în timp ce colega sa, Delia Folea, a încheiat pe poziția a 47-a.

Niciuna dintre românce nu a prins manșa finală, rezervată primelor 30 de sportive, iar medalia de aur a fost câștigată de norvegianca Anna Odine Stroem.

„Clasarea în Top 30 este o confirmare a muncii”

La 28 de ani, Daniela Toth a ajuns la a treia participare olimpică și privește deja spre viitor.

„Nivelul competiției este foarte ridicat și atmosfera incredibilă. Fiind deja a treia participare, încep inevitabil să mă gândesc și la următoarea ediție, cea din 2030. Îmi doresc să rămân sănătoasă și să continui să evoluez”, a declarat sportiva, pentru Știrile PRO TV.

Românca a obținut locul 30 pe trambulina normală și locul 12 cu echipa mixtă, rezultat pe care îl consideră un pas important pentru România.

„Clasarea în primele 30 reprezintă o confirmare a muncii depuse. În proba pe echipe a fost dificil, mai ales că am fost răcită, dar am vrut să dau totul. Este un rezultat care arată că progresăm”, a spus Toth.

Sportiva a vorbit deschis și despre dificultățile întâmpinate.

„În România, practicarea acestui sport este o provocare. Infrastructura este limitată și resursele sunt reduse. Sportivii din țările puternice au acces mai ușor la echipamente și baze moderne”, a explicat ea.