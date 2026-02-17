Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe val, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), „Reghe“ își poate trece în palmares încă un rezultat notabil.

Laurentiu Reghecampf Al-Hilal Omdurman
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) și-a relansat cariera de antrenor, într-un declin evident în ultimii mulți ani, tocmai la Al-Hilal Omdurman, o echipă sudaneză care a stârnit comentarii ironice în fotbalul nostru.

Astăzi însă, „Reghe“ e cel care râde de comentatorii care l-au luat peste picior, în momentul în care a acceptat să preia o formație din Sudan. Una cu multiple probleme, ce-i drept. E suficient să amintim că Al-Hilal Omdurman e privată de avantajul terenului propriu de 3 ani, ca să ne dăm seama cu ce obstacole s-a confruntat Reghecampf. De altfel, având în vedere că întrecerea internă fusese oprită în Sudan – s-a reluat abia în ianuarie – Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh, formațiile fruntașe din Sudan, s-au înscris în alte campionate, în ultimele sezoane.

Reghecampf, la primul derby sudanez

În stagiunea precedentă, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh au evoluat în campionatul din Mauritania! Acum, cele două grupări au primit permisiunea federației de a participa în întrecerea fotbalistică din Rwanda.

Astăzi, de la ora 18:00, ora României, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh vor ajunge față în față, într-o partidă amânată din etapa a 17-a a campionatului rwandez. Meciul, primul derby sudanez pentru antrenorii celor două grupări, Laurențiu Reghecampf și Darko Novic, va fi găzduit de stadionul „Amahoro“ din Kigali (Rwanda). Aici, își joacă Al-Hilal Omdurman meciurile de pe teren propriu, în această campanie. 

Reghecampf poate stabili o bornă istorică

Revenind la Reghecampf, acesta tocmai a intrat în istoria clubului Al-Hilal Omdurman, după cum Sport.ro a explicat aici. Dar românul are acum ocazia de a-și trece în CV și o altă bornă istorică.

Potrivit presei arabe, dacă va învinge rivala Al-Merrikh, diseară, Al-Hilal va obține a 10-a victorie succesivă în campionatul din Rwanda. Și ar stabili cea mai lungă serie de victorii în prima ligă din această țară. Oricum, indiferent de ce va face diseară, formația pregătită de Reghecampf se poate lăuda deja cu o serie de reușite, în Rwanda:

*Al-Hilal Omdurman e lider, deși a început competiția mai târziu și are patru restanțe față de locul 2.

*Al-Hilal Omdurman are cel mai bun atac (41 de goluri marcate) și a doua cea mai bună apărare (9 goluri primite).

*Al-Hilal Omdurman dă golgheterul primei ligi din Rwanda, în acest moment. Puștiul Emmanuel Flumo (18 ani) a punctat de 11 ori până acum.

De remarcat că Al-Merrikh, adversara echipei lui Reghecampf de astăzi, e printre cele mai vechi echipe africane. Al-Merrikh a fost fondată în 1908, deci acum 118 ani! Numele echipei înseamnă „Marte“ în traducere.

