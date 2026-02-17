Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) și-a relansat cariera de antrenor, într-un declin evident în ultimii mulți ani, tocmai la Al-Hilal Omdurman, o echipă sudaneză care a stârnit comentarii ironice în fotbalul nostru.

Astăzi însă, „Reghe“ e cel care râde de comentatorii care l-au luat peste picior, în momentul în care a acceptat să preia o formație din Sudan. Una cu multiple probleme, ce-i drept. E suficient să amintim că Al-Hilal Omdurman e privată de avantajul terenului propriu de 3 ani, ca să ne dăm seama cu ce obstacole s-a confruntat Reghecampf. De altfel, având în vedere că întrecerea internă fusese oprită în Sudan – s-a reluat abia în ianuarie – Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh, formațiile fruntașe din Sudan, s-au înscris în alte campionate, în ultimele sezoane.

Reghecampf, la primul derby sudanez

În stagiunea precedentă, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh au evoluat în campionatul din Mauritania! Acum, cele două grupări au primit permisiunea federației de a participa în întrecerea fotbalistică din Rwanda.

Astăzi, de la ora 18:00, ora României, Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh vor ajunge față în față, într-o partidă amânată din etapa a 17-a a campionatului rwandez. Meciul, primul derby sudanez pentru antrenorii celor două grupări, Laurențiu Reghecampf și Darko Novic, va fi găzduit de stadionul „Amahoro“ din Kigali (Rwanda). Aici, își joacă Al-Hilal Omdurman meciurile de pe teren propriu, în această campanie.