FC Argeș cere oficial publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri după meciurile cu Petrolul Ploiești și UTA Arad.

Clubul piteștean acuză erori grave care ar fi influențat direct lupta pentru play-off.

Scandalul a pornit de la partida cu Petrolul, pierdută 1-2, când arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol în minutul 86.

După o lovitură liberă executată de Micovschi, Sierra a trimis mingea în poartă, dar centralul fluierase inexplicabil înainte ca faza să se finalizeze.

Golul nu a mai putut fi validat, iar ulterior Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut oficial greșeala.

Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR

Piteștenii reclamă și un penalty neacordat în meciul cu UTA, când arbitrul Andrei Chivulete nu a dictat lovitură de pedeapsă după un duel între Moldoveanu și Poulolo.

Oficialii lui FC Argeș susțin că arbitrul ar fi fost avertizat din camera VAR, dar ar fi refuzat să revadă faza.

„Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul (gol anulat abuziv) și UTA (penalty clar refuzat)”, a comunicat FC Argeș pe pagina de Facebook a clubului.