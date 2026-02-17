FC Argeș cere oficial publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri după meciurile cu Petrolul Ploiești și UTA Arad.
Clubul piteștean acuză erori grave care ar fi influențat direct lupta pentru play-off.
Scandalul a pornit de la partida cu Petrolul, pierdută 1-2, când arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol în minutul 86.
După o lovitură liberă executată de Micovschi, Sierra a trimis mingea în poartă, dar centralul fluierase inexplicabil înainte ca faza să se finalizeze.
Golul nu a mai putut fi validat, iar ulterior Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut oficial greșeala.
Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR
Piteștenii reclamă și un penalty neacordat în meciul cu UTA, când arbitrul Andrei Chivulete nu a dictat lovitură de pedeapsă după un duel între Moldoveanu și Poulolo.
Oficialii lui FC Argeș susțin că arbitrul ar fi fost avertizat din camera VAR, dar ar fi refuzat să revadă faza.
„Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul (gol anulat abuziv) și UTA (penalty clar refuzat)”, a comunicat FC Argeș pe pagina de Facebook a clubului.
FC Argeș solicită publicarea transcrierilor audio și avertizează că refuzul va fi interpretat ca o tentativă de mușamalizare.
Clubul anunță că este pregătit să meargă în instanță pentru recuperarea prejudiciilor financiare, invocând riscul ratării play-off-ului și pierderi din drepturi TV, sponsorizări și bilete.
„În contextul ultimelor evenimente desfăşurate în cadrul competiției, clubul nostru a fost victima unor erori flagrante de arbitraj, recunoscute inclusiv de CCA, dar şi în spațiul public de către specialiști în arbitraj. Aceste erori au condus la vicierea rezultatelor și riscă să modifice ierarhia finală în lupta pentru accederea în Play-Off.
Suspiciunile noastre rezonabile se îndreaptă către modul de comunicare și colaborare dintre arbitrii din teren şi camera VAR, motiv pentru care facem referire la două momente cheie asupra cărora planează suspiciuni de nerespectare a protocolului sau rea-voință:
1. Meciul FC Argeş - UTA (minutul 39): Refuzarea acordării unei lovituri de pedeapsă evidente la faultul comis asupra jucătorului nostru, Robert Marian Moldoveanu (lovit în figură de Florent Gregoire Poulolo). Motivul solicitării: Există informații credibile în spațiul public conform cărora arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat comunicarea sau vizionarea monitorului, luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video.
2. Meciul Petrolul Ploiești - FC Argeş (Minutul 86): Anularea golului valabil marcat de Roberto Manuel Sierra Gimenez, printr-o decizie precipitată a arbitrului central Radu Petrescu. Motivul solicitării: Informațiile vehiculate indică faptul că arbitrul VAR, Iulian Dima, i-ar fi comunicat centralului că nu a existat fault la faza premergătoare, deși regulamentul nu îi permite arbitrului VAR să intervină într-o fază de acest gen”, se arată în cererea lui FC Argeș.
La momentul redactării acestui articol FC Argeș ocupă locul #5 în Superliga României cu 43 de puncte. Pentru piteșteni urmează meciul pe teren propriu cu Farul Constanța. Cele două formații se vor duela duminică, nu mai devreme de ora 15:00.