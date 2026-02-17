NEWS ALERT FC Argeș, all-in după scandalul cu Radu Petrescu! Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR

FC Argeș, all-in după scandalul cu Radu Petrescu! Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Piteștenii amenință cu proces după golul anulat și penalty-ul refuzat.

TAGS:
radu petrescuFC ArgesAndrei ChivuleteSuperliga
Din articol

FC Argeș cere oficial publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri după meciurile cu Petrolul Ploiești și UTA Arad.

Clubul piteștean acuză erori grave care ar fi influențat direct lupta pentru play-off.

Scandalul a pornit de la partida cu Petrolul, pierdută 1-2, când arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol în minutul 86.

După o lovitură liberă executată de Micovschi, Sierra a trimis mingea în poartă, dar centralul fluierase inexplicabil înainte ca faza să se finalizeze.

Golul nu a mai putut fi validat, iar ulterior Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut oficial greșeala.

Piteștenii cer publicarea înregistrărilor VAR

Piteștenii reclamă și un penalty neacordat în meciul cu UTA, când arbitrul Andrei Chivulete nu a dictat lovitură de pedeapsă după un duel între Moldoveanu și Poulolo.

Oficialii lui FC Argeș susțin că arbitrul ar fi fost avertizat din camera VAR, dar ar fi refuzat să revadă faza.

„Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul (gol anulat abuziv) și UTA (penalty clar refuzat)”, a comunicat FC Argeș pe pagina de Facebook a clubului.

FC Argeș solicită publicarea transcrierilor audio și avertizează că refuzul va fi interpretat ca o tentativă de mușamalizare. 

Clubul anunță că este pregătit să meargă în instanță pentru recuperarea prejudiciilor financiare, invocând riscul ratării play-off-ului și pierderi din drepturi TV, sponsorizări și bilete.

„În contextul ultimelor evenimente desfăşurate în cadrul competiției, clubul nostru a fost victima unor erori flagrante de arbitraj, recunoscute inclusiv de CCA, dar şi în spațiul public de către specialiști în arbitraj. Aceste erori au condus la vicierea rezultatelor și riscă să modifice ierarhia finală în lupta pentru accederea în Play-Off.

Suspiciunile noastre rezonabile se îndreaptă către modul de comunicare și colaborare dintre arbitrii din teren şi camera VAR, motiv pentru care facem referire la două momente cheie asupra cărora planează suspiciuni de nerespectare a protocolului sau rea-voință:

1. Meciul FC Argeş - UTA (minutul 39): Refuzarea acordării unei lovituri de pedeapsă evidente la faultul comis asupra jucătorului nostru, Robert Marian Moldoveanu (lovit în figură de Florent Gregoire Poulolo). Motivul solicitării: Există informații credibile în spațiul public conform cărora arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat comunicarea sau vizionarea monitorului, luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video.

2. Meciul Petrolul Ploiești - FC Argeş (Minutul 86): Anularea golului valabil marcat de Roberto Manuel Sierra Gimenez, printr-o decizie precipitată a arbitrului central Radu Petrescu. Motivul solicitării: Informațiile vehiculate indică faptul că arbitrul VAR, Iulian Dima, i-ar fi comunicat centralului că nu a existat fault la faza premergătoare, deși regulamentul nu îi permite arbitrului VAR să intervină într-o fază de acest gen”, se arată în cererea lui FC Argeș.

La momentul redactării acestui articol FC Argeș ocupă locul #5 în Superliga României cu 43 de puncte. Pentru piteșteni urmează meciul pe teren propriu cu Farul Constanța. Cele două formații se vor duela duminică, nu mai devreme de ora 15:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea în România până la jumătatea lunii martie. Când vor veni primele temperaturi de primăvară
Vremea în România până la jumătatea lunii martie. Când vor veni primele temperaturi de primăvară
ARTICOLE PE SUBIECT
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist din Superliga: „Senzațional”
Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist din Superliga: „Senzațional”
Zi mare pentru România, la Milano-Cortina: Tentea și Iordache atacă podiumul olimpic! Ora la care începe concursul lor
Zi mare pentru România, la Milano-Cortina: Tentea și Iordache atacă podiumul olimpic! Ora la care începe concursul lor
Amenințări cu moartea după Inter - Juventus. Poliția îi cere arbitrului să stea acasă
Amenințări cu moartea după Inter - Juventus. Poliția îi cere arbitrului să stea acasă
ULTIMELE STIRI
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Confesiunile Danielei Toth după ce a bifat a treia participare la Jocurile Olimpice: „Infrastructura este limitată”
Confesiunile Danielei Toth după ce a bifat a treia participare la Jocurile Olimpice: „Infrastructura este limitată”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul zilei în Italia: Chivu, tot mai aproape să semneze, după ce i-a depășit pe Inzaghi, Mourinho și Conte

Anunțul zilei în Italia: Chivu, tot mai aproape să semneze, după ce i-a depășit pe Inzaghi, Mourinho și Conte

Scenariu de coșmar pentru FCSB: 3 victorii, dar OUT din play-off

Scenariu de coșmar pentru FCSB: 3 victorii, dar OUT din play-off

Scandalul continuă! Chivu, pus la zid după victoria cu Juventus: ce i-a cerut public un jurnalist italian

Scandalul continuă! Chivu, pus la zid după victoria cu Juventus: ce i-a cerut public un jurnalist italian

Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica

Refuzat de FCSB, excelent pentru Craiova! Gigi Becali a dezvăluit cum s-a opus Mihai Stoica

George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo! Anunțul lui Nicolescu și durata contractului

George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo! Anunțul lui Nicolescu și durata contractului

Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul

Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul



Recomandarile redactiei
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Radu Drăgușin, printre marii câștigători după schimbarea antrenorului! Ce plănuiește Igor Tudor la Tottenham
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Premieră spectaculoasă pentru Reghecampf în Africa: „Moment istoric!“
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!
„Magicianul“ Pancu: așa ceva nu s-a mai întâmplat la CFR Cluj de aproape 5 ani!
„Magicianul“ Pancu: așa ceva nu s-a mai întâmplat la CFR Cluj de aproape 5 ani!
Alte subiecte de interes
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Istvan Kovacs și Radu Petrescu, delegați în cupele europene
Istvan Kovacs și Radu Petrescu, delegați în cupele europene
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Adrian Mititelu, revoltat înainte de Rapid - FC U Craiova: "Sper ca arbitrii să nu apară în vișniu!"
Adrian Mititelu, revoltat înainte de Rapid - FC U Craiova: "Sper ca arbitrii să nu apară în vișniu!"
Ovidiu Hațegan revine la centru în Europa! Ce meci din grupe va conduce arbitrul român după lunga pauză cauzată de problemele cu inima
Ovidiu Hațegan revine la centru în Europa! Ce meci din grupe va conduce arbitrul român după lunga pauză cauzată de problemele cu inima
CITESTE SI
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

stirileprotv 12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Daniela Toth a dus România la JO, la sărituri cu schiurile: „Putem concura cu cei mai buni, chiar și cu resurse limitate”

stirileprotv Daniela Toth a dus România la JO, la sărituri cu schiurile: „Putem concura cu cei mai buni, chiar și cu resurse limitate”

O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

stirileprotv O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

Cine scapă de tăieri. Guvernul a stabilit reducerile de 10% din cheltuielile cu personalul

stirileprotv Cine scapă de tăieri. Guvernul a stabilit reducerile de 10% din cheltuielile cu personalul

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!