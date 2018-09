Ronaldo nu se astepta niciodata la asa ceva! Ce spune antrenorul lui Juventus despre SECETA de goluri din debutul de sezon

Cristiano Ronaldo n-a marcat niciun gol in acest sezon pentru Juventus.

Ronaldo spera sa-si continue seria de la Madrid pe Juventus Arena, insa pana acum n-a reusit sa inscrie oficial in Serie A.

Antrenorul echipei din Torino spune ca portughezul mai are nevoie de timp pentru acomodare la stilul italian. Totusi, istoria recenta a lui Ronaldo arata ca portughezul isi incepe de obicei sezonul in luna septembrie. In ultimii ani la Real, Ronaldo a avut vacanta mai lunga, mai ales dupa EURO 2016, sau in sezonul trecut, dupa ce a fost suspendat in primele 4 etape.

Massimiliano Allegri crede insa ca Ronaldo isi va demonstra valoarea dupa pauza internationala din urmatoarele doua saptamani.



"Fotbalul italian prezinta probleme diferite. Are nevoie de timp sa se acomodeze. Nici iarba nu se aseaza cum trebuie pentru el, mingea nu sare asa cum trebuie si suteaza pe langa tinta. O sa fie mai proaspat dupa pauza, iar atunci sezonul sau o sa inceapa", a spus Allegri.