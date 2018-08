"E NERVOS SI SUPARAT!" Allegri a dezvaluit reactia lui Cristiano Ronaldo dupa ce a pierdut trofeul FIFA Best in fata lui Modric! De ce nu a participat la gala

Cristiano Ronaldo a obtinut cu 90 de puncte mai putin decat Luka Modric la gala FIFA Best dupa ce castigase precedentele 2 editii.

Antrenorul celor de la Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a sarit in apararea lui Cristiano Ronaldo dupa ce acesta a pierdut trofeul acordat celui mai bun jucator care evolueaza in Europa in fata lui Luka Modric. Allegri a vorbit despre acest lucru la conferinta de presa de dinaintea partidei de campionat contra celor de la Parma.

"Este nervos si suparat" a spus Allegri cand a fost intrebat despre starea lui Ronaldo. "Nu a participat la evenimentul de la Montecarlo de ieri si asta a fost decizia lui personala. Ronaldo este motivat. A fost cel mai bun marcat in Champions League in sezonul trecut si a considerat ca merita trofeul. Nu s-a intamplat asa ca este concentrat pe Juventus" a mai spus Allegri.

Juventus are maxim de puncte dupa primele 2 etape si joaca in urmatoarea etapa pe terenul celor de la Parma, sambata de la 21.30.