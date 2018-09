Cristiano Ronaldo, UMILIT de ziarul de casa al lui Real Madrid! Ce scriu dupa un nou meci fara gol la Juventus

Spaniolii nu il iarta pe Cristiano Ronaldo dupa plecarea la Juventus.

Timp de 9 ani, Cristiano Ronaldo a fost un adevarat idol pe Bernabeu, fiind preferatul jurnalistilor spanioli apropiati de Real Madrid. Plecarea la Juventus a schimbat insa in totalitate modul in care este privit detinatorul Balonului de Aur.

Desi a inceput si sezonul trecut slab, reusind primul gol in campionat abia la jumatatea lui octombrie, Ronaldo este acum criticat pentru lipsa de eficienta la Juventus. In schimb, locul lui Ronaldo la Real a fost luat de Karim Benzema! Cei de la AS, cunoscuti ca fiind apropiati de Real Madrid, au ales un titlu elocvent: "Benzema 5, Cristiano 0"!

Juventus a invins-o pe Parma in deplasare si are maximum de puncte dupa primele 3 etape. Allegri l-a aparat pe Ronaldo dupa un nou meci fara gol: "In fotbalul italian vor exista anumite dificultati pentru el, insa Cristiano a facut un meci bun, a fost disponibil pentru coechipieri, au existat momente in care mingea a sarit gresit sau nu i-a venit cum trebuia. O sa fie intr-o conditie mai buna. Adevarat sezon incepe in partea a doua a campionatului" a declarat Allegri.

In schimb, cei de la Real Madrid au uitat deja de Ronaldo. Noul antrenor al echipei, Julen Lopetegui, l-a laudat pe Benzema dupa dubla impotriva celor de la Leganes, al 4-lea gol in primele 3 etape. Benzema a avut 5 goluri in tot sezonul trecut in La Liga!

"De ce nu ar putea fi golgheterul campionatului? De ce nu ar termina sezonul cu 30 sau 40 de goluri? Cel mai important lucru este insa echipa si golurile lui ajuta intregul club. Benzema este un jucator grozav si mereu a fost. Ceea ce reuseste acum este meritul lui. Este fericit si ajuta echipa si lucrurile vor ramane asa" a spus Lopetegui.