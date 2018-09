Juventus a dat lovitura, de fapt, cu Cristiano Ronaldo Jr :)) Ce a putut sa faca fiul Balonului de Aur la debut

Daca Ronaldo nu reuseste sa inscrie pentru Juventus Torino, o face fiul sau la echipa de juniori.

Cristiano Ronaldo nu are startul dorit la Juventus Torino dupa transferul pentru 100 de milioane de euro de la Real Madrid. Desi campioana Italiei a reusit sa castige in primele 3 etape, Ronaldo n-a marcat niciun gol pana acum in Serie A si a fost ironizat de spaniolii de la AS.

Daca tatal sau nu a reusit inca sa marcheze pentru Juventus, Cristiano Jr a impresionat inca de la debutul pentru Juventus Under 9. Si nu 1 gol, ci 4! Cristiano Jr a atras atentia tuturor cu tehnica sa si cu sutul cu piciorul drept.

Micul Ronaldo a purtat tricoul cu numarul 7 pentru Juventus U9 iar golurile sale au fost decisive, Juve castigand cu 5-1 in fata celor de la Lucento.