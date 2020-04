"Ratusca si gazela!" SEXY-IUBITA lui Ronaldo incearca sa tina pasul cu el la antrenament! Clipul care strans 7 milioane de vizualizari in mai putin de o ora

Cristiano Ronaldo se afla in izolare, alaturi de familia lui, in Madeira.

Cu sezonul suspendat, portughezul se lupta sa nu isi iasa din forma si se antreneaza zilnic. In cel mai recent clip postat pe Instagram, Ronald se antreneaza impreuna cu iubita lui, superba Georgina Rodriguez.

Cei doi s-au filmat alergand, pe rand. In momentul in care preia camera de la portughez, Georgina se aude pe fundal cum spune: "Ratusca si gazela", referindu-se la modul in care a alergat ea si viteza pe care starul porughez o are.

Clipul a devenit rapid viral, strangand 7 milioane de vizualizari in 45 de minute.