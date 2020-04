Schimbul la care nu se astepta nimeni! Juventus si Manchester City vor sa rupa topurile in plina pandemie! Pe cine ar putea trimite Guardiola langa Cristiano Ronaldo

Ce schimb de jucatori incearca Juventus si Manchester City.

Pandemia coronavirusului a lovit intreg globul, iar in afara de liga din Belarus, toate campioantele au fost amanate. Coronavirusul va provoca cu siguranta o criza economica la nivel mondial, iar de aceasta criza vor fi lovite si cluburile de fotbal. Chiar si asa, marile forte ale Europei isi pregatesc strategia de transferuri pentru urmatoarea perioada de mercato.

Potrivit celor de la Sky Sports, Juventus vrea sa isi intareasca ofensiva, in conditiile in care Higuain aproape sigur va pleca de la campioana Italiei. Juventus le-a propus celor de la Manchester City sa faca un schimb de jucatori. "Batrana Doamna" vrea sa il cedeze pe Douglas Costa si il vrea la schimb pe Gabriel Jesus. Pep Guardiola il cunoaste foarte bine pe Douglas Costa in conditiile in care acesta a fost adus de antrenorul spaniol de la Sahtior Donetk, la Bayern Munchen.